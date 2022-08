Cubano hace fila desde las tres de la mañana para comprar dólares tras nuevas medidas

Un cubano hizo fila desde las tres de la mañana de este martes para comprar dólares, tras el anuncio del gobierno cubano de que retomaría la venta de esa divisa a 123.60 pesos cubanos en el mercado cambiario oficial de la isla.

Lázaro, como fue identificado en un reporte de la agencia EFE, compró 100 dólares estadounidenses en una de las seis Casa de Cambio (CADECA) habilitadas en La Habana para la venta de divisas a personas naturales.

De oficio panadero, contó al citado medio que estuvo esperando desde las tres de la madrugada para comprar sus 100 USD, tras abonar 12,360 pesos cubanos.

Lázaro fue uno de los tantos cubanos que se agolparon esta jornada en las 37 CADECAS habilitadas en la isla para la venta de divisas, una medida anunciada la víspera por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández en el programa televisivo oficialista Mesa Redonda.

También la medida fue explicada por la ministra presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Sabina Wilson González, quien precisó que las operaciones de venta comenzarían este martes en 37 unidades de CADECA, ubicadas principalmente en las cabeceras provinciales y algunos municipios del país, y en una unidad del Banco Popular de Ahorro en la Isla de la Juventud.

Además, dijo, que las ventas de divisas tendrían un tope de 100 dólares o el equivalente en otra moneda y se efectuarán solo a personas naturales.

Wilson explicó que el tipo de cambio que se ha tenido en cuenta para las operaciones del mercado cambiario se mantiene en 120 CUP por un dólar, y que la diferencia entre la compra y la venta está en los márgenes que los bancos implementan, y variarán según las fluctuaciones del mercado.

Sobre el límite de venta diario en cada unidad, la funcionaria admitió que los mercados se mantienen por sí mismos, “y si uno tiene una cantidad de divisas adquirida, esa es la cantidad que puede vender a la población”.

Anunció, además, que CADECA no venderá en los aeropuertos porque, alegó, “se debe potenciar y facilitar que más personas de la población tengan acceso a ese mercado en divisas” y puedan adquirir las que necesitan para determinadas operaciones. “En los aeropuertos no venden, pero pueden comprar, como han hecho hasta ahora”, añadió.

Tras el anuncio, este martes comenzó la venta a la población con presencia policial en las CADECAS, según reportes de la prensa oficialista, que aseguró que el proceso se inició desde horas tempranas y se desarrolla con organización.

"Llegué a las 8:00 am a la CADECA y cogí el 64, todo parece estar organizado, seguro todo el mundo no compra los 100 dólares y más personas pueden comprar. Espero que haya disponibilidad de euros, es lo que se puede poner en tarjeta", dijo una usuaria a la periodista Lorena Chavéz Fernández, de la Agencia Cubana de Noticias.

No obstante, la medida ha generado también un aluvión de críticas de cubanos que ven en cada anuncio del gobierno más problemas que soluciones; una medida desesperada que una vez más deja en el limbo la pregunta: ¿A quién beneficia?

Los propios foros oficialistas en que fue hecho el anuncio se han llenado en pocas horas de numerosos cuestionamientos: ¿Con qué salario los cubanos van a comprar las divisas? ¿Para qué comprar dólares si no se pueden meter en cuentas MLC? ¿Por qué solo 100 dólares?

El detalle de que las CADECA solo van a vender la divisa que hayan comprado previamente es uno de los puntos más polémicos, porque no pocos anticipan que será fuente de una “oscura gestión”, y así lo dejó dicho en Facebook incluso el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, para quien el “reto” de lo anunciado es “la transparencia”.

“No basta con que a viva voz un funcionario diga ‘tenemos hoy 30 mil dólares o 45 mil euros para vender’. Si no ponemos a funcionar un mecanismo por el que esos depósitos estén en conocimiento de todos, en el que sean auditables las operaciones tanto por la institución como los clientes, las CADECAS serán tristemente célebres por la oscuridad de su gestión”, opinó el comunicador.

“Otro margen a la ilegalidad”; “La transparencia jamás ha sido algo que nos haya caracterizado”; “Se avecinan los nuevos revendedores comprando en CADECA, sin mencionar la venta de turnos para la cola”, acotaron otros internautas sobre el tema.

También cuestionó la medida el artista plástico Michel Mirabal, que dejó en Facebook un hipotético y surrealista diálogo que desde este martes puede ser realidad en las Casas de Cambio cubanas.

“Más ilegalidades más negocio, sigue la inflación, siguen los revendedores con el dólar elevado y así subirá todo. Seguimos devaluando nuestra moneda. No vamos a ninguna parte, solo a involucionar”, opinó un comentarista en la marea de reacciones que ha dejado la noticia.

"Si las personas que logren comprar los dólares no los pueden invertir en Cuba para sus artículos de primera necesidad y lo utilizan para uso en otro país, entonces no han hecho nada. Seguirá la fuga de divisas y continuarán las carencias y dificultades en la población con un mercado negro incontrolable", auguró otra internauta indignada.



Otros insisten en exigir al gobierno una “explicación lógica y creíble” sobre los motivos por los cuales no se acepta el depósito en dólares en las tarjetas MLC, mediante las cuales los cubanos adquieren muchos productos básicos a pesar de que se trata de una moneda en la que no cobran la mayoría de trabajadores en la isla.

"El mercado cambiario estatal anunciado hoy pudiera favorecer, paradójicamente, el mercado informal", sentenció en Twitter el economista cubano Pedro Monreal, que dejó en un hilo de tweets la explicación de su hipótesis.

“Esto se ha convertido en un país para volverse loco. Hoy dicen una cosa mañana otra, medidas y más medidas todas muy lejos de beneficiar al pueblo cubano. Ustedes mismos han incrementado la inflación. Nos quitaron el CUC para ahora obligarnos a comprar en MLC, moneda que no nos venden y ni qué decir del dólar", resumió otro cubano crítico con el anuncio.



"Este es el gobierno más criminal y despreciable que ha existido en toda la Historia de Cuba, ¿qué trabajador puede comprar estas divisas?, es por esto que cada día llenan más de odio a cada cubano, nada de lo que inventan nos beneficia", sentenció alguien resumiendo el sentir de miles de ciudadanos residentes en la isla.