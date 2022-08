Joven de origen cubano gana primarias demócratas en Orlando, Florida

Un joven de origen cubano de 25 años ganó el martes las primarias demócratas en el décimo distrito del Congreso de Florida.

Maxwell Alejandro Frost se alzó con la victoria en un distrito de la Cámara de Representantes del área de Orlando, mayoritariamente demócrata.

"¡¡¡GANAMOS!!! Muchas gracias a todos nuestros partidarios, endosantes, voluntarios y personal. Hemos ganado gracias a nuestro mensaje: El amor. Que no importa quién seas, mereces atención médica, un salario digno y vivir libre de la violencia armada. Esta noche hemos hecho historia. Muchas gracias, Orlando", dijo en su cuenta de Twitter.

"Creo que esto demuestra al país que hay que contar con nosotros. No hay que descartar a los jóvenes", dijo a NBC News.

Frost, que alcanzó el 34,7% de los votos, centró su campaña en la lucha contra la violencia de las armas de fuego y el cambio climático, y el apoyo al "Medicare para todos".

Con ese discurso derrotó a dos antiguos miembros de la Cámara de Representantes, Alan Grayson y Corrine Brown, y al senador estatal Randolph Bracy, a quien le sacó una ventaja de 10 puntos porcentuales, dejándolo en segundo lugar.

Su actual escaño lo ocupaba la representante Val Demings, que anunció su candidatura al Senado y ahora se enfrenta al republicano de origen cubano Marco Rubio.

Este activista progresista recibió el apoyo de otras prominentes figuras como el senador Bernie Sanders.

Si gana las elecciones de noviembre, sería el primer miembro de la Generación Z (los nacidos después de 1995, antes de los milenials) en el Congreso en 2023. Actualmente el más joven Madison Cawthorn, representante republicano de Carolina del Norte, de 27 años.

Para Frost, la característica principal de su generación es su "sentido natural de ver el mundo a través de los ojos de los más vulnerables".

El joven, que se define como organizador y músico, dijo que la historia de su familia comenzó en Cuba, cuando su abuela Yeya y su madre llegaron a Florida en los años 60 en los Vuelos de la Libertad, con una sola maleta y sin dinero.

"Mi abuela trabajaba en fábricas de Miami más de 70 horas a la semana, donde era explotada y se veía obligada a aceptar duras condiciones de trabajo para poder sacar adelante a su familia", precisó en la página web del Congreso.

"Víctima del sistema y envuelta en circunstancias difíciles, mi madre biológica se vio atrapada en un ciclo de drogas, crimen y violencia mientras estaba embarazada. No tenía asistencia sanitaria y no pudo ir al médico ni una sola vez. Como madre de siete hijos, tomó la difícil decisión de darme en adopción porque no tenía recursos para cuidar y criar a otro niño", detalló.

El activista agregó que de más joven sufrió abusos de la policía y vio a su comunidad asolada por la violencia de las armas, y a la gente trabajadora y de color injustamente marginadas.

Tras años trabajando como organizador principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), declaró que quiere continuar su trabajo sobre la violencia de las armas en el Congreso.

"Lo que me involucró en este trabajo hace 10 años fue el tiroteo de Sandy Hook. Tres años después de eso, yo mismo me convertí en un superviviente de la violencia armada aquí en Orlando, y tres meses antes de eso ocurrió el tiroteo en el club nocturno Pulse", subrayó.

"Espero ser un fuerte defensor y defensor para asegurar que vivimos en un país donde no tenemos que temer ir a la iglesia o ir a la escuela a causa de la violencia armada. Nos merecemos la libertad de vivir sin el miedo a esa violencia", recalcó.