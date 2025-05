Cubana confiesa el mayor error que cometió al llegar a USA: "Ojalá y alguien me hubiese advertido"

Una joven cubana radicada en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales tras confesar lo que considera el mayor error que cometió al llegar al país norteamericano: comprar un carro financiado, sin tener estatus migratorio definido ni conocimientos suficientes sobre los riesgos que implica este tipo de compromiso económico.

“Si a mí me hubieran aconsejado y no nos hubiésemos enredado con cualquier carro como nosotros hicimos…”, comenta la joven identificada como Daiana Díaz en un video publicado en su cuenta de TikTok. “No teníamos papeles y, supuestamente, era un dealer pequeño que nos dio la oportunidad de agarrar mi carro, un Honda del 2023, pero con un 24% [de interés] que aún no hemos podido terminar de pagar”, lamentó.

La cubana utilizó su experiencia para advertir a otros migrantes recién llegados a Estados Unidos, especialmente a quienes, como ella, intentan asentarse y comenzar de cero en un país con reglas y estructuras financieras muy distintas a las de Cuba.

“No se metan en letras de carros, reúnan dinero y cómprense uno que se puedan permitir”, aconsejó con firmeza.

El testimonio de la joven ha generado gran repercusión en TikTok, donde muchos usuarios agradecieron su honestidad y compartieron experiencias similares con deudas elevadas por adquirir vehículos a crédito sin el debido respaldo o información.

Para los migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos, la presión de comenzar una nueva vida con estabilidad y movilidad lleva, en muchas ocasiones, a decisiones apresuradas.

Sin embargo, como alerta esta joven, la falta de orientación puede traducirse en años de carga financiera innecesaria.

