Explosión de batería de una bicicleta eléctrica provocó incendio en hostal privado en Las Tunas

El incendio ocurrido en la noche de este miércoles en un hostal privado del municipio cabecera de Las Tunas se desencadenó dentro de un garaje por la explosión de una batería de litio de una bicicleta eléctrica, según la conclusión preliminar del Ministerio del Interior (MININT) citada por un periodista local.

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

“Autoridades del MININT informaron a Tunas Visión que, luego de una exhaustiva investigación por parte de los peritos, se determinó que la explosión de una batería de litio en una bicicleta eléctrica, generó el incendio”, explicó en una publicación de Facebook el periodista y comentarista deportivo Orlando Cruz Vázquez.

Varias imágenes compartidas por la citada fuente muestran el estado en que quedó el garaje siniestrado, así como las afectaciones que sufrieron habitaciones del citado inmueble.

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

El comunicador confirmó que el siniestro del hostal -llamado “Casa Bella”- se localizó en la calle Nicolás Heredia, en el reparto Primero, y que el fuego se declaró sobre las 11:15 pm (hora local) de este miércoles 24 de agosto.

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

La publicación añade que en el garaje donde estaba la bicicleta se encontraban también dos motocicletas de gasolina, varios neumáticos y diferentes tipos de combustible “que alimentaron las llamas que dañaron gran parte de la vivienda y viviendas aledañas”.

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

A pesar de que el periodista no precisó si hubo o no lesionados, varios reportes en redes sociales que en las últimas horas dieron cuenta del hecho aseguran que no hubo heridos y que las pérdidas fueron solo materiales.

(Fuente: Facebook/Orlando Cruz Vázquez)

Con la presencia de las principales autoridades de la provincia y el municipio se realiza el enfrentamiento por los compañeros del cuerpo de bomberos de un incendio provocado por la explosión de una motorina, ¡CUBA SALVA, FUERZA CUBA VENCEREMOS!", publicó en horas de la madrugada en su perfil de Facebook la Asamblea Municipal Poder Popular Las Tunas.

(Fuente: Captura de Facebook/Asamblea Municipal Poder Popular Las Tunas)

“Fue provocado por una explosión de una motorina”, se encargó de ratificar la vicepresidenta de la Asamblea Municipal Poder Popular en Las Tunas, Carmen Mercedes Pérez Tamayo, en el apartado de comentarios de uno de los perfiles donde se compartió la noticia.

Los incendios en viviendas en Cuba se han vuelto relativamente habituales en los últimos años, sobre todo desde que aparecieron en el panorama nacional las motos eléctricas, causantes de un elevado porcentaje de esos incidentes en el país.

Esta misma semana, otro incendio devoró una vivienda en horas de la madrugada del martes en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. En ese caso tampoco hubo heridos y aunque no fue confirmada la causa, reportes en redes indicaron que también podría haber sido provocado por la explosión de una motorina eléctrica.

En días recientes se reportó otro fuego similar en una vivienda de Santiago de Cuba.

A finales de julio una familia de La Habana resultó ilesa a pesar de un aparatoso incendio, provocado por la explosión de la batería de una motorina.

En los foros donde se ha comentado el siniestro de este miércoles en Las Tunas, decenas de internautas han centrado el foco de sus comentarios en el peligro que representa la carga de vehículos eléctricos en el interior de viviendas y garajes, acción vinculada a un significativo aumento de incendios en la isla en los últimos años.

Otros, en cambio, se preguntan qué pasa en Cuba que sea por un motivo u otro, en las últimas semanas el incremento de incendios viene marcando la realidad nacional.