Yeny Valdés pide libertad para Cuba: "Tenemos derecho a vivir con dignidad"

Foto © Facebook/Yeny Valdés

La cantante cubana Yenisel Valdés, quien durante 16 años fue la voz femenina principal de Los Van Van, pidió libertad para los cubanos y el derecho de los residentes en la isla a vivir con dignidad; al tiempo que exhortó a los ciudadanos de la isla a dejar de ser "esclavos de una ideología disfuncional".

En un extenso texto publicado en sus redes sociales este jueves en el que se pronunció abiertamente contra el régimen, la intérprete admitió que las protestas del 11 de julio de 2021 cambiaron su vida y sostuvo que ese sentimiento no hizo más que crecer en ella en los últimos meses.

“No creo ni apoyo ideologías que omitan la pluralidad de criterios. Que exijan a un pueblo por más de sesenta años sacrificios. No somos ratones de laboratorio. Los niños y los ancianos son sagrados. No me sirven las justificaciones. NO. Me avergüenza reconocer que lo que somos; lo hemos permitido”, dijo en su contundente escrito.

“¡Tenemos derecho a vivir con dignidad TODOS! PIDO LIBERTAD EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA. ¡Libertad para los presos políticos! Libertad para que todos puedan desarrollar sus negocios; sus talentos; sus sueños. Libertad para elegir quien nos gobierne”, añadió Yeny Valdés.

La cantante pidió, además, “que el Partido no esté por encima de la Constitución; que sean respetados todos los derechos de los cubanos que viven fuera de la isla y en ella; que las langostas y los paseos en yate no sean un privilegio de pocos sino una posibilidad de todos”.

Yenisel Valdés dijo ser consciente de que puede pagar “un peaje alto” por esas declaraciones, pero se mostró dispuesta a afrontar el precio.

“Mi madre me dijo un día: un ser humano sin amor propio pierde todas las peleas…. Tengo ese amor. ¡Es tan grande que pongo en riesgo todo y me LIBERO! ¡Hazlo tú, hermano! No seas esclavo de una ideología que es disfuncional. Por tus hijos que no pidieron nacer; no les heredes batallas ajenas", dijo en el segmento final de su alegato.

"¡Te amo mi pueblo! ¡CUBA ES DE TODOS LOS CUBANOS! Ni gusana, ni mercenaria. Soy tu voz silenciada ¡Soy el valor que te falta!", concluyó.

En la parte inicial de su publicación la popular intéprete, que fijó su residencia en Estados Unidos hace cinco años, se describió a sí misma como una “guajira de asfalto”, que en su momento “también dijo consignas y tenía el supuesto privilegio de cantar los viernes en actos revolucionarios”.

Su publicación fue aplaudida en cientos de comentarios de sus seguidores que celebraron sus palabras y la calificaron de "valiente".

(Fuente: Captura de Facebook/Yeny Valdés)

A principios de 2017, Yeny Valdés anunció que dejaba Los Van Van por motivos personales, tras casarse y fijar su residencia en Estados Unidos junto a su esposo, el músico cubano Erick Barbería.

"Manejamos la posibilidad de seguir con los Van Van yo desde acá [EE.UU.] y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en la Habana para que esto fuera posible”, dijo en su momento.

Graduada de Dirección Coral en la Escuela Provincial de Artes de Pinar del Río, Yeny Valdés llegó al panorama musical cubano en 1997, cuando formó parte de la orquesta NG La Banda, junto a José Luis Cortés “El Tosco”.

Cuatro años después, en el 2001, Juan Formell le propuso ser parte del llamado "Tren de la música cubana", oferta que Yeny no rechazó. La intérprete, poseedora de una potente y melodiosa voz, triunfó junto a la popular orquesta en escenarios de todo el mundo durante 16 años.