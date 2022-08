ICAIC sanciona al cineasta Lester Hamlet a cinco años sin poder ingresar al país

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) sancionó al cineasta Lester Hamlet Veira Rodríguez a cinco años sin poder ingresar al país, según información del realizador compartida en redes sociales.

“Destierro de la ínsula. Antier por la mañana recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la isla en tiempo -un tiempo determinado por ellos- se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años”, expuso este miércoles el realizador audiovisual en su perfil de Facebook.

Comentó, además, que “se me enredaron los pensamientos ante la arbitrariedad de la llamada sanción que en realidad es un destierro anunciado”.

Captura Facebook/Lester Hamlet Veira Rodríguez

También, aseguró, que él sabe que “no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria. Ya lo sé y lo he visto en muchas ausencias impuestas. Ya sé, además, que se sienten los dueños de tu vida”.

“A partir de la conciencia de ser "distinto" a ese proyecto, acepto con honra el regalo y me aventuro a reiniciar mi vida en otro lugar, a mis 51 años, lleno de ilusiones nuevas y bajo el impacto de conocer el destierro en primera persona”, sostuvo el reconocido director de cine y televisión.

Asimismo, comentó, que “sólo deseo agradecer la oportunidad a la que me obligan, aun cuando no era un plan en mi cabeza, sobre todo por los vínculos afectivos que me unen a ese espacio del que ahora no me permiten formar parte. Gracias”.

Apuntó, también, que “esa sociedad quebrada continúa su camino hacia la mediocridad más absoluta. Qué triste no poder ser testigo directo de su inminente fin. Hubiera querido verlo, experimentar junto a mis coterráneos la alegría de saberse libres”.

“Nada puedo hacer. Me tocará también a mí estar lejos, con una libertad adelantada que enamora y seduce. Todos sabemos ya que antes, mucho antes de 5 años, toda esa estupidez que acompaña a la dictadura habrá desaparecido. No tengo la menor duda”, argumentó el artista cubano.

Dijo, además, que “amparado en la felicidad de ser libre, y continuando del lado de tantos que sí representan la verdad, también yo anuncio al mundo mi satisfacción por haber podido hacer lo correcto, filmar la verdad y haberme comprometido con el fin de la historia de aquella enferma ilusión”.

Por último, recordó los versos de un poema sobre el destierro en el que se cantaba: “Adiós patria feliz, edén querido…”.

“Ahora, que dejamos atrás una patria infeliz y un edén que solo existe en la mentira, la distancia será mi nueva perspectiva para seguir mirando a Cuba. Con mi verdad, avanzo.Viva Cuba libre!”, concluyó en su mensaje.

El realizador cubano es un abierto crítico de la situación económica y política de la isla.

Recién, tras las noticias sobre las medidas del mercado cambiario oficial en Cuba comentó que esto es una nueva "¡Falta de respeto!" y acusó al gobierno de ser unos "descarados" que provocan "asco".

Hamlet también en abril de este año se pronunció, junto con la actriz cubana Yailene Sierra Rodríguez, a las severas sanciones que cumplen algunos de los jóvenes que protestaron el 11J en más de 60 localidades de la isla.

En octubre de 2021, el realizador volvió a ser centro de polémicas al vetarse su película Casa vieja, que se proyectaría en el espacio De nuestra América en el Día de la Cultura.

El cambio fue a última hora "por decisión de alguien de esos que no dan la cara ni explicaciones", escribió Veira Rodríguez en su perfil de Facebook al conocer que los televidentes no podrían ver el filme.

Lester Hamlet es reconocido por dirigir películas como Casa Vieja (2010), Fábula (2011) y Tres veces dos (2004), aunque su debut en televisión lo hizo en la telenovela "Tú", que entre otras historias, habla de Dayron, un niño sordo en una familia disfuncional.