Críticas al mercado cambiario en Cuba: "Ni al jubilado ni al cubano de a pie los favorece"

El pueblo de Cuba dejó duras críticas al gobierno y su renaciente mercado cambiario en la isla, pues aseguran que "ni al jubilado, ni al cubano de a pie los favorece".

Este miércoles el gobierno fijó la nueva tasa de cambio oficial en 120 pesos cubanos por un dólar. Sin embargo, dijeron que por el momento solo comprarán divisas, no habrá ventas a la población y tampoco permitirán convertir los dólares en moneda libremente convertible (MLC).

La medida ha generado indignación. El comentario que más se lee en redes sociales es que se trata de "una falta de respeto" del Estado a la población y muchas personas califican a los gobernantes cubanos como "cínicos".

"No va a favorecer ni al Estado, porque el particular lo va a seguir comprando más caro y va a intentar que usted que tiene dólares no vaya a cambiarlos a las Casas de Cambios (Cadeca). Entonces, seguirá aumentando, subiendo, subiendo y subiendo", dijo una persona a TV Yumurí.

El medio de prensa oficialista también entrevistó a seguidores del régimen que aseguran que hay que confiar, ciegamente. "Esta es una medida del Partido, para establecer una posibilidad para todos los ciudadanos cubanos de poder adquirir el cambio de la moneda", dijo un anciano. Sin embargo, no todos los cubanos reciben dólares en efectivo, ni divisas que puedan vender al Estado.

Otras personas en el reportaje televisivo oficialista reconocen que la nueva tasa de cambio oficial no favorece al pueblo trabajador.

"Depende del bolsillo de cada cuál y de la vida que tenga cada familia. No todo el mundo vive de su sueldo, hay quien tiene un trabajo múltiple, o determinados negocios que son más rentables. Para el jubilado, para el cubano de a pie y para el que trabaja, esta medida no va a funcionar, al menos por el momento", dijo una cubana.

AmericaTeVe también entrevistó a cubanos en las calles. Uno de ellos señaló que "la inflación ha sido aprobada en Cuba de manera legal porque el Estado puso un precio de compra al dólar, siguiendo una lógica que atenta contra la clase trabajadora".

El gobierno de la isla se empeña en pedir el apoyo del pueblo a la medida impuesta. La propia Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, dijo que ella no es economista, pero sí es revolucionaria y que esta tasa de cambio "de que es lo mejor, lo es".

Su breve mensaje en Twitter fue en apoyo al ministro de Economía Alejandro Gil, y se interpretó por muchos cubanos como un llamado a los "revolucionarios" a acatar la indicación sin cuestionamientos y a entregar al Estado todos los dólares que las familias reciban desde el exterior.

Facebook Lester Hamlet

Los cubanos no han dejado de pronunciarse con duras críticas en las redes sociales. El director de cine Lester Hamlet Veira dijo que esto es una nueva "¡Falta de respeto!" y acusó al gobierno de ser unos "descarados" que provocan "asco".

También el humorista Ulises Toirac reaccionó ante el anuncio gubernamental. Dijo que en su criterio, lo único nuevo será ver al Estado competir en la bolsa negra de la divisa en Cuba. Eso sí, "a competir, con los mismos precios" que hay en la calle.

Este jueves el gobierno cubano siguió adelante en su trayectoria hacia instaurar el nuevo mercado cambiario. En una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial se publicó el Decreto Ley-63 de 2022 "Sobre Actualización de Tasas de Cambio".