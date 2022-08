Padre cubano con discapacidad: "Nunca había comido lo que comimos anoche"

El cubano Orlando Lores Sánchez, quien tiene una parálisis parcial en la parte derecha de su cuerpo, denunció la escasez de alimentos que sufren él y su familia en Cuba y las condiciones en que viven.

“Yo creo que nunca había comido lo que comimos anoche, arroz con espinacas. Yo le decía a mis hijas: vamos a darle gracias a Dios. Hemos tenido tiempos mejores. Hemos comido comida bastante buena, hoy toca esto”, dijo el cubano residente en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, durante una entrevista ofrecida al portal de noticias Cubanet.

En su desgarrador testimonio, este padre confesó su impotencia al no poder recompensar a sus hijas tan sacrificadas. “La mayor estudia en un conservatorio de música y a la otra le gustan las artes plásticas. Se levantan a las 5:30 de la mañana y regresamos a las 6 y tanto de la tarde”, relató.

De acuerdo con Cubanet, su discapacidad física no le impidió que se convirtiera en un profesional. Actualmente se desempeña como económico, pero con su salario de aproximadamente 3,000 pesos al mes no le alcanza para dar una vida digna a su familia.

“Ellas mismas [las hijas] me dicen: de qué te vale ser honrado, ser un buen padre, buen amigo y buen esposo. De nada me sirve ser profesional, y ser honrado me ha costado vivir en un albergue”, confesó el entrevistado.

En su emotivo relato, denunció que desde 2012 vive en un albergue porque el gobierno no le entregó la casa prometida. Granmense de nacimiento, Lores Sánchez se trasladó por cuestiones de trabajo a La Habana en 2010 y, dos años después de su llegada, comenzó a vivir en un albergue con su esposa y dos hijas esperando por la vivienda que “no se materializó”.

Sobre su discapacidad, Lores Sánchez contó que cuando su madre se hallaba embarazada de él (con siete meses), intercedió en una pelea en la que un vecino policía golpeaba a una mujer, pero el individuo se volteó con rabia hacia ella y la pateó en el vientre, provocándole a él una isquemia cerebral que le causó una parálisis parcial en el lado derecho de su cuerpo.

Al hablar sobre la situación en Cuba, Lores Sánchez aseguró que el 11 de julio de 2021 “lo único que hicieron nuestros compatriotas fue decir 'ya basta', 'hasta cuándo'; 'nos están matando de hambre poco a poco, nos están matando de enfermedad'”.

Él, incluso, afirmó haber sufrido la represión del régimen por haber grabado un video mientras hacía una cola. Un policía le quitó el celular y le hizo borrar lo grabado.

Hacia el final de la entrevista, cuando el periodista le consultó qué diría al publicarse la entrevista en Cubanet, respondió que seguiría “tocando la llaga a un sistema que no perdona”, como forma de denuncia de la precariedad de la vida en Cuba y consideró que, incluso, su vida y la de su familia podrían estar en riesgo.

Como Orlando, otros padres y madres cubanos han compartido sus testimonios dolorosos sobre la realidad que padecen sus familias.

Un hombre publicó recientemente un video de sus hijos pequeños durmiendo en el portal de su casa durante un apagón, en medio del calor y los mosquitos.

Otros han cuestionado, cansados, hasta cuándo tendrán que resistir la dura crisis económica y sanitaria que no les permite darle una vida digna a sus hijos.