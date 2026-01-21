Cincuenta años sin ver un supermercado: La emoción de un cubano al conocer el capitalismo por primera vez

Un video viral en TikTok muestra el emotivo momento en que un cubano de 50 años, recién llegado a República Dominicana, entra por primera vez a un supermercado y queda asombrado ante la abundancia de productos.
“Después de 50 años en Cuba, mi papá conoce el capitalismo por primera vez”, escribió su hija en la descripción del video, que ya acumula miles de visualizaciones en la red social.
En las imágenes se puede ver al hombre recorriendo los pasillos de un supermercado y observando con incredulidad la variedad de carnes, frutas, quesos y productos disponibles.
“Mira las uvas, papá, mira las uvas. ¿Qué te parece? Tú acabas de llegar, todo lo que quieras coger, cógelo, no te limites”, le dice la joven emocionada mientras le muestra los estantes llenos.
El padre, visiblemente impactado, apenas logra decir: “Sin palabras, wow”, mientras contempla los productos que en Cuba son escasos o prácticamente imposibles de conseguir.
La escena ha conmovido a miles de usuarios, que reconocen en ese instante el contraste brutal entre la escasez que sufre la población cubana y la abundancia habitual en cualquier país con economía de mercado.
Durante más de seis décadas, los cubanos han vivido bajo un sistema controlado por el Estado, donde los alimentos básicos se distribuyen mediante libretas de racionamiento y los precios en las tiendas en divisas son inaccesibles para la mayoría.
El video se ha convertido en un símbolo de las carencias que deja el socialismo cubano, pero también de la esperanza de quienes logran salir y comenzar una nueva vida lejos del control del régimen.
Impacto del Capitalismo en Cubanos Recién Llegados
¿Por qué el video del cubano en el supermercado se hizo viral?
El video se hizo viral porque muestra la reacción de un cubano de 50 años al entrar por primera vez a un supermercado en República Dominicana, donde quedó asombrado ante la abundancia de productos. Esta escena destaca el contraste entre la escasez en Cuba y la abundancia en un entorno capitalista, reflejando la dura realidad que enfrentan los cubanos bajo el régimen socialista.
¿Cómo afecta la escasez en Cuba a la población?
La escasez en Cuba afecta gravemente a la población, obligándola a depender de libretas de racionamiento para obtener alimentos básicos y a enfrentar precios inalcanzables en tiendas de divisas. El sistema controlado por el Estado limita la libertad de elección y acceso a productos esenciales, creando una situación de carencia generalizada que contrasta con la experiencia de cubanos que emigran y conocen la abundancia en otros países.
¿Cuál es el impacto emocional en los cubanos que experimentan la abundancia por primera vez?
El impacto emocional es profundo, ya que muchos cubanos se sienten abrumados y conmovidos al ver la variedad y cantidad de productos disponibles en supermercados fuera de Cuba. Estos momentos, capturados en videos virales, reflejan no solo el asombro, sino también la tristeza y reflexión sobre la escasez en su país de origen, despertando empatía y debate sobre la situación en la isla.
