Cincuenta años sin ver un supermercado: La emoción de un cubano al conocer el capitalismo por primera vez

Un video viral en TikTok muestra el emotivo momento en que un cubano de 50 años, recién llegado a República Dominicana, entra por primera vez a un supermercado y queda asombrado ante la abundancia de productos.

“Después de 50 años en Cuba, mi papá conoce el capitalismo por primera vez”, escribió su hija en la descripción del video, que ya acumula miles de visualizaciones en la red social.

En las imágenes se puede ver al hombre recorriendo los pasillos de un supermercado y observando con incredulidad la variedad de carnes, frutas, quesos y productos disponibles.

“Mira las uvas, papá, mira las uvas. ¿Qué te parece? Tú acabas de llegar, todo lo que quieras coger, cógelo, no te limites”, le dice la joven emocionada mientras le muestra los estantes llenos.

El padre, visiblemente impactado, apenas logra decir: “Sin palabras, wow”, mientras contempla los productos que en Cuba son escasos o prácticamente imposibles de conseguir.

La escena ha conmovido a miles de usuarios, que reconocen en ese instante el contraste brutal entre la escasez que sufre la población cubana y la abundancia habitual en cualquier país con economía de mercado.

Durante más de seis décadas, los cubanos han vivido bajo un sistema controlado por el Estado, donde los alimentos básicos se distribuyen mediante libretas de racionamiento y los precios en las tiendas en divisas son inaccesibles para la mayoría.

El video se ha convertido en un símbolo de las carencias que deja el socialismo cubano, pero también de la esperanza de quienes logran salir y comenzar una nueva vida lejos del control del régimen.