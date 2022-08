Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran bailando su llegada a Paraguay

Marc Anthony y Nadia Ferreira Foto © Instagram / Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira viajaron juntos por primera vez a Paraguay, el país natal de la modelo de 23 años, que en estos días en su tierra entregará su corona de reina de la belleza y conocerá a la que será la próxima representante de su país en el certamen de belleza internacional.

La joven que quedó primera finalista en el certamen de Miss Universo está muy bien acompañada en esta visita por su prometido, el famoso cantante Marc Anthony. Juntos llegaron el jueves en avión y les dieron una calurosa bienvenida en cuanto pisaron tierra.

En cuando aterrizaron, periodistas de distintos medios se reunieron en torno a la joven, que más tarde celebró su llegada a su país natal bailando junto a su pareja.

Al ritmo de "Viajando voy", de la agrupación Tierra Adentro, los futuros marido y mujer se mostraron bailando animadamente, todavía con las prendas que lucieron en su aterrizaje.

Nadia no podría estar más emocionada por enseñarle a su prometido sus raíces y ante los medios aseguró que estaba encantada de tener al salsero con ella. "Bien, feliz. Espero que sea la primera de muchas", comentó Miss Paraguay, esperando que haya muchos viajes a Paraguay en su futuro junto al intérprete de "Parecen Viernes".

En su conversación con la prensa, a la modelo también le preguntaron sobre la posible localización de su boda, que al parecer los tortolitos todavía no han decidido. "No lo sabemos, todavía no lo sabemos", contestó cuando le preguntaron si se casaría en Paraguay.

