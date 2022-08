Andy Vázquez celebra un año del reencuentro con su esposa e hija en Miami

El humorista Andy Vázquez celebró con mucho agradecimiento el primer año de haber logrado reunirse en Miami con su esposa y su hija, luego de casi dos años separados.

Andy agradeció a Estados Unidos la oportunidad de poder vivir dignamente y proveer a su familia con el fruto de su trabajo. Además, recordó que cuando decidió irse de Cuba y comenzó a denunciar la situación en la isla, recibía mensajes y amenazas de defensores del régimen que le aseguraban que nunca más iba a ver a su esposa y a su niña.

"¡Un añito ya! Al verlas sólo pienso cómo me decían los comunistas que nunca más las volvería a ver. Dios bendiga a America. Gracias a este gran país por darnos la oportunidad de ser seres humanos como debe ser", escribió el artista junto a un video que recoge imágenes de la larga travesía que tuvo que hacer su familia para llegar a Miami y la felicidad del reencuentro.

El video, musicalizado con la canción de Orishas "Cuba no se fue de mí" muestra a madre e hija viajando de La Habana a Moscú y de ahí a México, donde cruzaron la frontera por Arizona, y finalmente tomaron un vuelo a Miami.

La esposa de Andy, Jennifer Suárez, también compartió el video en su cuenta de Instagram y escribió: "Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Aún no me creo que ya ha pasado 1 año desde que llegué a EE.UU. y quiero dar gracias a este país por abrirme las puertas para darle un mejor futuro a mi hija, darle las gracias a Dios porque estuvo cuidando de mi niña y de mí cuando estuvimos en el proceso, a mi esposo, compañero y amigo @andyvazquezofficial y a mi familia por apoyarme siempre".

En agosto del año pasado, Andy Vázquez logró el sueño de llevar a su esposa y a su pequeña hija, Isabella Sofía, a Estados Unidos. Desde que se radicó en Miami, el humorista ha mantenido una postura abiertamente crítica contra el régimen cubano.

El humorista se radicó en Miami luego de la censura a la que se enfrentó en Cuba a raíz de un video humorístico sobre lo ocurrido en el Mercado de Cuatro Caminos en 2019, en el que bromeaba con la supuesta implantación "del básico, no básico y dirigido", que se utilizó en las tiendas en Cuba para regular los productos con Fidel Castro en el poder.

