Renacer espiritual: Andy Vázquez se bautiza en iglesia cristiana en Estados Unidos

El humorista cubano Andy Vázquez, conocido por interpretar a Facundo Correcto en el programa Vivir del Cuento, compartió este lunes imágenes de su bautismo cristiano en sus cuentas de Instagram y Facebook, marcando un momento de transformación espiritual que hizo público ante sus seguidores.

En su publicación de Facebook, bajo el nombre "Facundo Vivir del cuento", el comediante compartió el versículo bíblico de Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

Andy Vázquez alcanzó gran popularidad en Cuba gracias a su personaje Facundo Correcto, que satirizaba la burocracia y la doble moral del sistema cubano con un humor que conectó profundamente con el público de la isla.

Tras su salida de Cuba, el humorista se estableció en Estados Unidos, donde pasó momentos difíciles, pero logró destacar con su talento y rehacer su carrera como comediante, en el exilio. En 2024, Andy Vázquez dio a conocer el nacimiento de su segunda hija, fruto de la relación con su esposa Jennifer Suárez.

Este Domingo de Resurrección, Vázquez y su esposa han vivido un nuevo renacer. Así lo han compartido en sus redes sociales, recordando que el bautismo es el primer sacramento y rito de iniciación cristiana.

La ceremonia simboliza el nacimiento a una nueva vida y la unión con Cristo y la Iglesia.