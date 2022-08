Lisandra Silva confiesa que le rechazó un beso en la boca a Rihanna

Lisandra Silva Foto © Instagram de la artista

La modelo cubana Lisandra Silva confesó en un programa de televisión de Chile que, hace años, le rechazó un beso en la boca a la cantante Rihanna y todavía hoy se arrepiente.

Todo ocurrió en una fiesta en un yate en Montecarlo, cuando la modelo cubana vivía en Europa.

"En uno de los Gran Prix que se efectuaron en Montecarlo, de la Fórmula Uno, y estaba en una de esas fiestas que se hacían ahí, en un barco estupendo, como de seis metros. El dueño del barco era el dueño de Sony Music. Había muchos artistas internacionales, estaba Rihanna, Chris Brown, Kanye West, Kim Kardashian, Leonardo di Caprio que no canta, pero estaba ahí también. Era alucinante todos los famosos que estaban", contó Lisandra en el programa Pero con respeto, del presentador chileno Julio César Rodríguez.

Ella estaba en la barra pidiendo un trago y, en ese momento, se acercó Rihanna a saludar a unos productores que estaban junto a ella.

"Me ve de pies a cabeza y me dice 'Nice to meet you' y yo, entre el shock de decir '¿es Rihanna o no?', porque en la vida real es distinto verlas sin tacones o maquillaje, se me acerca y me va a dar un beso en la boca, y yo me quito para darle un beso en la cara", recordó la modelo.

Lisandra confesó que, hasta el día de hoy, se arrepiente de haberle rechazado el beso en la boca a la cantante.

"Si yo vuelvo el tiempo atrás, le habría dado un beso. Es que yo le gusté, le gusté. No sé si le gustan las mujeres, pero hubo algo, hubo una connection", dijo entre risas.

En el programa, Lisandra también recordó sus difíciles momentos como inmigrante, primero en Europa, luego en Estados Unidos y finalmente en Chile, donde hoy vive feliz con su pareja, el bailarín chileno Raúl Peralta, con quien tiene a sus hijos Noah y Leiah.

También se refirió a los incómodos y dolorosos momentos que vivió a causa de las crueles críticas a Noah, en las redes sociales.

"A mí me parece alucinante personas que tenían hijos pudieran decir una atrocidad tan grande", dijo Lisandra, que recordó que a su niño le llamaban "feo, murciélago" y otras cosas que no se atreve a repetir.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.