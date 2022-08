Periodista cubano renuncia a medio independiente elToque tras presiones de la Seguridad del Estado

El joven periodista cubano José Leandro Garbey decidió renunciar a su trabajo en el medio independiente elToque, tras presiones de la Seguridad del Estado en la isla.

“Hoy hago pública mi renuncia al medio independiente elToque, proyecto en el que laboré durante los últimos meses. Como otros tantos profesionales de la prensa independiente, he sido regulado por las autoridades cubanas. No se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado, entre ellas el compromiso a no colaborar más con esta plataforma u otra no vinculada a la oficialidad”, expuso este domingo en su perfil de Facebook el joven periodista.

También comentó en su publicación que “en las entrevistas de los últimos días he dejado claro que bajo ningún concepto pondré en duda la labor profesional y ética desarrollada por mis excompañeros de elToque ni mentiré para garantizar el derecho universal a la libre circulación -artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos- del que arbitrariamente se me ha privado”.

Captura Facebook/José Leandro Garbey

Asimismo, agradeció al medio por apoyar su superación profesional, “por las charlas, por no imponer, por ese ‘pequeño’ espacio de libertad creativa, por priorizar el civismo antes que las ideologías”.

Comentó que “esta decisión ha sido, quizá, la más difícil de mi vida por el contexto en que fue tomada”.

Además, argumentó que anteponía el bienestar de su familia, lo que consideró lo más importante, y la consecución de mis objetivos personales a su derecho/obligación a informar.

“Nunca he violado mi compromiso ético con la gente, con la verdad. Solo he intentado mostrar -dentro de lo posible- en mis textos e imágenes la Cuba que veo a diario, tan ausente en medios oficiales; la Cuba fraccionada, la Cuba agotada”, dijo, además.

Leandro Garbey añadió que “viajar es un derecho humano. Elemental. En los últimos meses, miles de cubanos se han marchado de la isla en búsqueda de la mejora económica, la realización profesional o sentirse más libres. Debería ser una opción válida para todos los nacidos en esta tierra, sin importar las posturas políticas, entrar o salir del país”.

Puntualizó también que no es “una amenaza para el Estado cubano” y que él tampoco está confundido ni sus amigos.

“Intento decir lo que pienso, hacerme escuchar, solo eso. Guste o no. Señores inquisidores: no esperen de mí un Mea Culpa. ¡Renuncio!”, concluye en su mensaje.

La renuncia del joven periodista trasciende luego que el régimen cubano impidiera que seis periodistas del portal independiente salieran del país rumbo a Argentina, donde participarían en el Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina.

La publicación denunció que el jueves 25 de agosto autoridades del Ministerio del Interior impidieron a los jóvenes abordar el vuelo AR1327 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Buenos Aires, en el Aeropuerto Internacional José Martí.

"Sin explicaciones y bajo la discrecionalidad que permite la legislación cubana, nuestros colegas han sido ‘limitados’, y pasan a engrosar la larga lista de quienes sufren la vulneración de sus derechos más elementales por razones políticas. Bajo supuestos tan genéricos, como espurios e inmorales, léase ‘razones de Defensa, Seguridad Nacional e interés público’, hoy nuestros colegas, como antes otros periodistas independientes, activistas y ciudadanos pagan con la limitación de su libertad de movimiento el costo de pretender ejercer sus derechos y su profesión", señaló la plataforma.

Explicó que los seis periodistas –cuyas identidades no fueron reveladas "por motivos de seguridad"– iban a participar en el Media Party, que durante tres días, entre el 25 y el 28 de agosto, sesiona en la capital del país suramericano.

El medio de prensa también aseguró que desde días anteriores a la fecha del viaje estos habían sido "sometidos a interrogatorios y chantajes" por parte de la Seguridad del Estado.

"El largo brazo de la represión trata de quebrarlos por la sencilla razón de querer ejercer el periodismo libre en una dictadura", expresó la publicación.

Al evento en Buenos Aires asisten referentes de grandes empresas globales, del ecosistema regional de medios y periodistas, emprendedores y desarrolladores de software de las comunidades locales, lo cual constituiría una oportunidad para el desarrollo profesional de los periodistas, consideró elToque.

Ese portal de noticias ha estado bajo el acoso del régimen cubano, especialmente por el minucioso seguimiento que hace a diario del valor de las divisas en el mercado informal de la isla.

Sobre la regulación de sus periodistas, el medio agregó que "ha sido una práctica arbitraria y recurrente del régimen cubano impedir la participación en eventos en el extranjero o la salida del país con fines personales a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil que le resulten incómodos".

Citó asimismo una investigación de la plataforma periodística Connectas, la cual reveló que 245 residentes en Cuba fueron o seguían regulados desde enero de 2019 hasta el 22 de marzo de 2020 por motivos políticos.

Además, un informe de 2021 publicado por la organización Human Rights Watch que evidencia cómo el Gobierno cubano ha utilizado las restricciones de la posibilidad de viajar como una forma de represión y castigo a cualquier forma de crítica pública.

Otros periodistas cubanos como la reportera Luz Escobar, del portal independiente 14yMedio también permanecen "regulados", término usado por el régimen de La Habana para impedir la salida del país de cualquier activista, opositor o trabajador de los medios de prensa alternativos en la isla.