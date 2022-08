Cantante Ariadna Machado denuncia “vejación” en teatro Bertolt Brecht de La Habana

La cantante cubana Ariadna Machado denunció la “vejación” recibida por las autoridades del centro cultural Bertolt Brecht de La Habana donde un concierto suyo fue cancelado la noche del pasado viernes por supuestos problemas de electricidad en la zona.

En una directa publicada en su página de Facebook, Machado relató que José Luis, el director del teatro, le dijo que había un problema de corriente en la zona, pero al llegar al lugar pudo comprobar que en El Vedado había luz, y no había ningún inconveniente con la corriente.

“Me engañaron, es una vejación, pero no solo conmigo, sino con el público y las personas que han pasado por acá y que van a llegar en cualquier momento. No entiendo cuál es el temor, no entiendo porque me han hecho esto. No entiendo porque nos han hecho esto a Arturo Montoto y a mí, que habíamos venido porque el teatro nos invitó, porque los habíamos apalabrado ya con la dirección”, dijo la cantante que está casada con el prestigioso artista plástico Arturo Montoto, a quien se oye hablar en un segundo plano de la directa.

“La respuesta que me han dado es que explotó un transformador de la zona del teatro, pero realmente no explotó nada ni vino la compañía eléctrica a arreglar nada en ningún momento, así que no es verdad. Había luz en toda la zona del teatro y en todo el vedado y media hora antes de mi concierto pusieron la luz en el teatro. Me dijeron que el director general mandó a cancelar todas las actividades cuando realmente la única actividad que había programada era la mía. Exijo la verdad y voy hasta el final con esto”, precisó la cantante.

Machado promocionaría en el concierto, programado para el viernes a las 10 de la noche, su disco To Hardened Hearst, grabado en el estudio PM Récords, y en el que participan prestigios músicos cubanos como Gastón Joya, Oliver Valdés o Eme Alfonso.

La intérprete lamentó que los invitados al concierto tuvieran que llegar hasta el lugar y para recibir la mala noticia, y afirmó que entre los asistentes que no pudieron disfrutar de su música se encontraban “el embajador de Colombia y su esposa, diplomáticos, artistas y personalidades de la cultura, ¡y el público en general que no merecía esa falta de respeto!”.

“Ahora crearon una segunda versión de los hechos. Dicen que el teatro se alimenta de varias redes y que tiene un problema eléctrico que no han podido solucionar hoy. Yo les recuerdo que la primera versión, confirmada y corroborada por el mismo director general del teatro fue que un transformador de la zona explotó. ¡No tienen recursos ni para mentir! ¡Esas historietas fantásticas háganselas a otras personas, porque para mí inteligencia son sencillamente un insulto!, dijo poco después la intérprete, visiblemente molesta.

En un momento de su directa, Machado afirmó que tocaría en la calle para las personas que vinieran y que además daría un discurso.

“Que venga quien quiera, que venga la Seguridad del Estado, porque voy a dar aquí un discurso, como ningún revolucionario ha dado hasta ahora”, aseguró.

La cantante, que es graduada de la especialidad de Guitarra, en el Conservatorio Guillermo Tomás, dijo que compartiría el mensaje soez que los directivos del teatro le enviaron, “para que sepan como tratan en este país a los músicos cubanos”.

Cuba vive sumida en una profunda crisis energética debido a la escasez de combustible y al estado casi obsoleto de muchas de las termoeléctricas del sistema nacional que ha provocado este verano protestas ciudadanas a lo largo de la Isla, que han sido ferozmente reprimidas por el régimen.

Fiestas populares, conciertos y eventos culturales de todo tipo se han pospuesto o suspendido debido a esta contingencia.

La tradicional fiesta del San Juan Camagüeyano, prevista inicialmente del 24 al 29 de junio, fue inicialmente pospuesta y tuvo lugar finalmente a inicios de agosto con pocas áreas festivas y horarios reducidos.

A finales, de julio, autoridades gubernamentales anunciaron la suspensión del popular Carnaval de La Habana, a causa de la “contingencia energética y de transporte” en el país.