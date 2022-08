Ucrania afirma que han muerto más de 40 mil soldados rusos desde el inicio de la invasión

Soldados ucranianos durante un entrenamiento Foto © Facebook / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Las autoridades militares ucranianas afirmaron que han eliminado a unos 46,750 (+250) soldados rusos desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero, y hasta este 28 de agosto. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró también, a través de su página en Facebook, haber destruido 1,942 (+3) tanques, 4,257 (+3) vehículos blindados de combate, 1,050 (+5) sistemas de artillería, 274 (+0) lanzacohetes múltiples, 148 (+0) unidades de defensa aérea, 234 (+0) aviones, 202 (+0) helicópteros, 838 (+2) UAV tácticos y operativos, 196 (+0) misiles de crucero, 15 (+0) buques/lanchas, 3,171 (+6) vehículos de motor/camiones cisterna, 99 (+0) unidades de equipo especial del ejército invasor. De acuerdo con esta información, las tropas rusas sufrieron el sábado las mayores pérdidas en el Donetsk, y de ahí que estas cifras de bajas enemigas se estén actualizando. Hace unas horas, Ucrania denunció nuevos ataques rusos cerca de la central nuclear de Zaporiyia, aun así tanto el Ministerio de Defensa ruso como la empresa energética ucraniana, Energoatom, confirmaron la normalidad en los niveles de radiación de la planta nuclear. Este domingo, además, la Fiscalía de Menores de Ucrania denunció que al menos 379 niños han muerto y aproximadamente 733 fueron heridos en ataques rusos desde el comienzo de la invasión. Desde el inicio de la guerra, casi 5,600 civiles ucranianos han muerto y casi 7,900 han resultado heridos, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el lunes 22 de agosto, informó el diario español El País. A mediados de julio, trascendió que Ucrania envío un nuevo representante a su embajada en Cuba. “Hoy recibimos a la nueva embajadora de Ucrania en Cuba, Excma Iryna Kostiuk. Le ratificamos nuestro apoyo al pueblo ucraniano y le deseamos mucho éxito en su trabajo”, apuntó en Twitter el embajador del Reino Unido en la isla, Sir George Hollingbery. Kostiuk a finales de julio presentó sus credenciales como la nueva embajadora designada por su gobierno ante las autoridades cubanas, según un reporte del portal oficialista CubaSí. La viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez fue la encargada de darle la bienvenida a la diplomática ucraniana. Cuba y Ucrania desde hace 30 años establecieron relaciones diplomáticas, que tuvieron su máximo esplendor cuando en la isla se le dio atención médica a los niños enfermos por el accidente de la planta nuclear de Chernóbil. Desde el inicio de la invasión de Rusia a ese país, las relaciones con Ucrania pasaron a bajo perfil, tras el tácito apoyo del gobierno de Miguel Díaz-Canel a la decisión del presidente Vladimir Putin de agredir militarmente a ese país soberano. En febrero de este año, la Embajada de Ucrania en Cuba agradeció la avalancha de mensajes de solidaridad por parte del pueblo cubano, a pocos días del inicio de los ataques ruso contra ese país.

