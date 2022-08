Hermana Sor Nadieska: “Este pueblo reclama lo que nos pertenece por derecho”

Sor Nadieska Almeida Miguel Foto © Facebook / Nadieska Almeida

La Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska Almeida Miguel, transmitió este sábado un mensaje estremecedor en el que pidió justicia para el pueblo de Cuba, sumido en una severa crisis.

“No puedo dejar de expresar la rabia, el dolor, la impotencia, el deseo profundo que me habita de ver justicia, la real, no la que supuestamente nos hacen creer que vivimos”, dijo la religiosa en una publicación en Facebook, donde relató la angustia que padece un paciente de cáncer, hermano de una amiga, que ha visto agravada su condición por el estrés que generan la falta de electricidad y la alimentación deficiente.

Captura de Facebook / Sor Nadieska

“NO, esa [justicia] lo único que está haciendo es favorecer a los injustos, a los represores, a la policía a la que le han dado 'orden de combate', y actúa con impunidad, incluso golpeando a menores, recordemos lo acontecido en Nuevitas. No, yo no quiero esa justicia, no quiero que sigan apresando a quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad, todo lo básico y necesario, y los desaparecen, apresan”, dijo Sor Nadieska.

En su alegato, la religiosa exigió respeto al derecho de los cubanos a la libertad de expresión sin miedo a ser golpeados con tonfas o a ser disparados o conducidos en un carro de policía bajo amenazas.

A la par, recalcó que tampoco quiere “la justicia tomada por nuestras manos, que puede llegar a ser fruto de todo lo que tenemos reprimido internamente: cansancio, fatigas, dolor, pérdidas de familiares, o estos presos y pagando con creces en esos lugares de castigo, represiones, torturas”.

“No quiero este tipo de justicia porque nos estaríamos avocando a un desastre grande en nuestra Isla”, sentenció.

Sor Nadieska también recriminó las muertes injustas como las de los jóvenes del Servicio Militar Obligatorio que debieron sofocar el incendio en la Base de Supertanqueros en Matanzas. “Ellos no fueron héroes, fueron víctimas, y por esa irresponsabilidad de mandarlos a algo superior a su experiencia ya no están con nosotros. No quiero eso”, afirmó.

“Quiero la justicia de la que nos habla la Biblia: Dios ama la justicia y el derecho”, fue su reclamo para un contexto como el cubano, donde “la aplicación de la justicia y el derecho se encuentra amañada, sirviendo al mejor postor y a intereses de grupos de poder reducidos”.

Para la religiosa, la forma de tener esa justicia es recuperando “la conciencia de soberanía” y suplicó que los gobernantes entiendan que el pueblo cubano reclama “lo que nos pertenece por derecho”.

“Lo que toca, no se mendiga. No queremos por caridad lo que nos pertenece por justicia”, fue su petición para que el pueblo cubano tenga una vida digna y no llena de carencias y desigualdades.

Su reclamo apunta a la necesidad de un Estado de bienestar para los ciudadanos cubanos, por lo cual Sor Nadieska sueña “una nación diferente, porque en ella mi corazón anhela, como el de muchos, la libertad y la tranquilidad donde, como reza el canto: 'Todos seamos hermanos’”, concluyó.

Las palabras de la Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba se suman a otros mensajes previos donde se ha referido a las tragedias cotidianas de los cubanos. Como cientos de voces de la comunidad cubana, Sor Nadieska ha denunciado el acoso y la represión que enfrentan los ciudadanos cuando elevan su queja por la crisis que sufre la sociedad.

Ella misma ha sido acosada por partidarios del régimen, luego de declararse a favor de la marcha pacífica del 15 de noviembre de 2021.

“¿Nos merecemos esto?”, escribió meses atrás. “No nos merecemos esto”, se respondió.