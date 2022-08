Periodista cubana Amanda Toirac: En Miami he renacido

La periodista y locutora cubana Amanda Toirac, que en abril arribó a EE.UU. cruzando fronteras, aclaró en una reciente publicación que a pesar de las dificultades que enfrenta cualquier emigrante, no se arrepiente porque siente que ha renacido en un país donde puede vivir con el sudor de su trabajo y tener sueños y ambiciones.

“A raíz de una publicación que hice hace dos días, que por cierto, nada tuvo que con política ni con Cuba ni con los cubanos, una periodista de la isla emitió ciertas opiniones que hoy, ya más serena, me gustaría responder públicamente, para que todo aquel que se sienta aludido se retire de mis redes y así evitarnos intercambios ‘estériles’”, escribió la también actriz y músico al inicio de una extensa publicación en Facebook este domingo en la que reiteró sus motivos para irse de Cuba.

“Ahora, después de estar en este país, donde por supuesto nada es perfecto, miro atrás y me doy cuenta de que por nada de lo que luché vale verdaderamente la pena si uno no tiene la libertad para expresar lo que siente o piensa. Nada vale verdaderamente la pena si uno no tiene las condiciones mínimas para sentirse persona”, dijo.

“Y sí, es cierto, es probable que no vuelva a hacer arte o periodismo u otras de las tantas cosas que he estudiado en mi vida, pero tengo la felicidad por primera vez en mi existencia, de ver cómo sí se puede tener calidad de vida, cómo sí puedo vivir con el sudor de mi trabajo, cómo sí se pueden tener sueños y ambiciones y aspiraciones”, añadió.

"Donde elegí vivir, no me siento despreciada ni humillada, aquí siento que, a pesar de que son duros los comienzos, he renacido. Aquí estoy más viva que nunca, porque ahora sé que nada, absolutamente nada, es imposible”, precisó.

"Mientras estuve en Cuba, luché por obtener un puesto de trabajo que, además de garantizar mi sustento, respaldara mis muchos años de preparación, y jamás lo conseguí", subrayó, y aseveró que “nadie absolutamente nadie puede cuestionar las razones” que tienen los cubanos para aventurarse a una travesía tan difícil.

Amanda Toirac en Facebook

La joven explicó también que emigrar fue quizás la decisión más dura de su vida y que hay que estar muy desesperado y en busca de soluciones para emprender un viaje de esa índole, en el que uno se juega la vida.

La publicación de Facebook que originó la citada aclaración, fue una del pasado 27 de agosto en que Amanda Toirac en tono jocoso desglosó en 10 puntos los requisitos a cumplir para poder alquilar una vivienda en Miami.

Facebook / Amanda Toirac

Aunque la publicación generó decenas de comentarios aportando nuevos puntos al listado o directamente haciendo recomendaciones a la joven sobre posibles soluciones, la periodista oficialista Ania Ortega Barrero sugirió a Amanda “Cargar el tronquito con alegría por aquello de que: ‘El que por su gusto muere....’”.

Comentario de periodista oficialista cubana que motivó un fuerte intercambio entre ambas(Fuente: Captura de Facebook/Amanda Toirac)

El comentario motivó un inmediato un cruce de palabras entre ambas excolegas.

"Realmente es duro lo que estamos viviendo, pero me costaría más estar en un lugar que nada tiene que ver conmigo [...] Asúmelo con el mismo orgullo con el que tomaste tu decisión. Y disfruta que para eso diste el paso. Tú sabes que al principio cuesta mucho la arrancada. ¿No te parece absurdo ponerte a subir quejas ahora? Disfruta querida, disfruta", espetó con ironía Ortega Barrero.

Parte del cruce de palabras entre ambas comunicadoras (Fuente: Captura de Facebook/Amanda Toirac)

"Aprende que no se juega con el dolor de un inmigrante, que es mucho lo que se lucha y se pasa, pero preferimos atravesar cuatro países a quedarnos donde estás tú, defendiendo lo indefendible", sentenció Toirac, que no dudó en calificar a su excolega de "hipócrita".

Parte del cruce de palabras entre ambas comunicadoras (Fuente: Captura de Facebook/Amanda Toirac)

En abril Toirac anunció que tomó la decisión de irse del país porque, según indicó, se sentía como "una vocera de mentiras" en una emisora de radio.

"Ya no podía sentirme más así. No quiero más tener que hablar bajito si del gobierno se trata. No quiero más MLC. No quiero mas aceite a 700 pesos ni bolsa de leche a 1200. No quiero más Patria o Muerte. No quiero más moringa, ni avestruz, ni leche de cucaracha, ni Viva la Salchicha. No quiero más Alma Mater sin Armando. No quiero más Dictador de mi Corazón", dijo entonces.

Toirac se sumó así a la creciente lista de periodistas del Sistema Informativo de la Radio y la Televisión Cubana que han abandonado el país en medio de la actual crisis migratoria.