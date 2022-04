Periodista oficialista Amanda Toirac: "Me fui de Cuba"

Amanda Toirac Foto © Facebook Amanda Toirac

La periodista oficialista Amanda Toirac, abandonó Cuba definitivamente porque, según indicó, se sentía como "una vocera de mentiras" en una emisora de radio.

La joven era locutora de Radio Rebelde. Además de desempeñarse en la prensa cubana, es actriz y músico. Publicó este jueves un mensaje en su perfil de Facebook en el que aseguró que hacía mucho tiempo se estaba alejando de Cuba.

"El día que me fui de Cuba, descubrí que hacía un tiempo ya me había ido. Lo hice de a poco, desde julio 11. Comencé a irme cuando se me propuso reprimir a mis paisanos y, una vez me negué a hacerlo, vi la verdadera cara del monstruo en el que han convertido a mi país. (...) Comencé a irme cuando sabía que era vocera de mentiras en una emisora radial", dijo Toirac.

La locutora aseguró que le avergonzaba saber que la gente asociaría su voz con las mentiras que tenía que contar y dijo que no estaba dispuesta a continuar con eso.

"Ya no podía sentirme más así. No quiero más tener que hablar bajito si del gobierno se trata. No quiero más MLC. No quiero mas aceite a 700 pesos ni bolsa de leche a 1200. No quiero más Patria o Muerte. No quiero más moringa, ni avestruz, ni leche de cucaracha, ni Viva la Salchicha. No quiero más Alma Mater sin Armando. No quiero más Dictador de mi Corazón" indicó Toirac en su mensaje.

Reconoció su amor por Cuba a pesar de que "el país se derrumba" y señaló que abandonar la isla no le aporta felicidad porque deja allí su casa, a sus familiares y a sus amigos.

"Me fui de Cuba. Lloro. No hay selva, ni río, ni desierto, ni frontera, en que no me pregunte si hice lo correcto. No hay día que no me duela", aseguró.

Toirac se suma a la lista de periodistas del Sistema Informativo de la Radio y la Televisión Cubana que han abandonado el país en la actual crisis migratoria.

Entre ellos destacan el presentador de la Televisión Cubana, Carlos Alejandro Sánchez Rodríguez; el periodista deportivo Raúl Almeida Peláez; o el locutor del Noticiero Nacional, Yunior Smith Rodríguez quien también publicó (tras su salida de Cuba) un mensaje con argumentos muy similares a los que ahora usó de Toirac.

Hace 5 años Amanda Toirac estuvo entre las actrices que participaron en el videoclip "Androides", del reguetonero cubano El Chacal, dirigido por Asiel Babastro. Otros actores que participaron en el vídeo fueron Patricio Wood, Mario Limonta, Jasmín Gómez, María Teresa Pina, Alicia Hechavarría y Reinier Hernández.