William Levy celebra su cumpleaños 42: "Me estoy poniendo más madurito"

William Levy está de cumpleaños este 29 de agosto. El actor llegó a su aniversario 42 rodeado del cariño de su familia, amigos y muchos de sus fans en varias partes del mundo.

A propósito de la fecha, el artista compartió con sus seguidores en Instagram un mensaje de agradecimiento por todas las felicitaciones recibidas este día.

“Feliz cumpleaños a mí. Gracias por sus mensajes”, escribió en la publicación.

“¡Hola mi gente! Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día especial cumpliendo 42 años”, dijo William Levy en el video.

Entre risas, el actor hizo algunos comentarios sobre su edad: “Ya me estoy poniendo… Pero nada igual me siento joven que es lo importante. Me estoy poniendo más madurito, digamos eso”.

El protagonista de la próxima serie Montecristo recalcó que está muy agradecido por todo el cariño que le han transmitido en este día: “No tengo palabras para agradecerles lo que siento, me hace sentir una persona afortunada y muy bendecida porque tener el cariño de ustedes me hace especial”.

En el set de filmación de Montecristo en Tenerife, Islas Canarias, sus colegas, miembros del equipo de producción y fans se encargaron de cantarle “Las mañanitas” a ritmo de un mariachi, sorpresa que emocionó mucho al actor.

También los trabajadores del hotel en el que se hospeda le entregaron un presente junto a una tarjeta en la que se leía: “Toda la familia Bahía del Duque le desea un maravilloso día de cumpleaños. Estamos felices de que lo pase aquí en nuestra casa. Un abrazo fuerte”.

Captura Instagram / William Levy

Levy compartió también en sus historias de Instagram imágenes de la víspera de su cumpleaños junto a sus colegas, en una cena en el restaurante La Torre del Mirador, en esa isla del archipiélago canario.

Captura Instagram / William Levy

Otras felicitaciones muy especiales para el protagonista de Café con aroma de mujer fueron las de su familia.

“¡Feliz cumpleaños hijo, te amo!”, escribió su madre Bárbara Levy en su perfil de Instagram junto a una foto en la que ambos lucen muy jóvenes.

El hijo mayor de Levy, Christopher, no dejó pasar la oportunidad para enviar un hermoso mensaje de felicitación a su papá: “¡Feliz cumpleaños al mejor padre que uno podría pedir! ¡Gracias por todos los sacrificios y todo lo que haces por mí y nuestra familia!

Su hija Kailey le regaló unas lindas palabras junto a unas fotos que son toda ternura: "¡Feliz cumpleaños papá! me inspiras más y más cada día, gracias por todo lo que haces. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que tengas un gran día papi".

CiberCuba también se suma a los mensajes de felicitación en este día tan especial: ¡Feliz cumpleaños, William Levy!

