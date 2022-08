Intentan desalojar a familia en litigio por vivienda en La Habana

Una madre cubana denunció este viernes que las autoridades intentan desalojarla con un menor de edad de la casa de su esposo, quien, según su versión, falleció hace cinco años sin que le diera tiempo a dejarla como beneficiaria de la vivienda.

"Llevo 5 años en esta situación con dos hijos menores de edad, ya uno alcanzó la mayoría de edad, desde el año 2012 vivo en este hogar con mis hijos y me están desalojando a la fuerza los herederos, porque él no tuvo tiempo de dejar ningún documento", explicó la mujer, identificada como Yamileidis Fonseca Villalón en Facebook, donde transmitió en directo los intentos de desalojo que ha sufrido en las últimas horas.

Ella, quien afirma que es cuadro político del país y se desempeña como secretaria del sindicato de Industria, cuenta que ha acudido a todas las instancias desde hace cinco años por el litigio de la vivienda. "Fui a ver a mi secretario nacional y no me dejaron llegar a él para explicarle mi situación (...) dónde está la Revolución aquí", cuestionó.

En su post comenta que los hijos de su esposo, los herederos, conectaron una pulidora a la corriente del edificio para cortar la reja que protege la puerta de la casa. Afuera de la vivienda hay varios elementos de la policía, y miembros del CDR, intentando convencerla de salir con sus pertenencias.

Post en Facebook. Captura.

"Para dónde voy, para la calle? Me acaban de quitar la corriente ¿es justo?, ¿hay justicia?, quiero a mi país, pero es demasiado, legalmente viviendo en mi hogar con dirección permanente yo y mis hijos, ¿por qué unos hijos que ni yo conocía quieren la casa?", se preguntó.

Según su versión, los herederos "ni se ocuparon, ni me ayudaron cuando su padre estuvo tres meses en el hospital, me mandaron a decir que cuando él muriera ellos lo iban a enterrar y ahora quieren la casa para venderla".

"¿Dónde está la justicia. Una familia está sufriendo un desalojo. ¿Dónde está la Fiscal para proteger a un menor de edad?, ¿dónde está la vivienda cuando hay una resolución que dice que el cese de convivencia no es para la calle [desalojo], dónde está?", afirmó.

Por último, dice que la familia del esposo que heredó la casa tiene la sentencia desde el 4 de febrero y ella no ha sido notificada, pues a su vivienda no ha ido ningún funcionario de Vivienda ni de ninguna otra instancia del país.

"Voy a seguir luchando por mis derechos como madre, ciudadana de este país, a las instancias de este país ya entregué documento donde he denunciado las violaciones e injusticias que se han cometido conmigo y mis hijos. Seguiré en pie de lucha", manifestó.

En los últimos años, son cada vez más frecuentes las denuncias de desalojo que implican a mujeres con hijos en Cuba, donde este sector es el más vulnerable. Muchas madres toman la decisión de ocupar locales vacíos del Estado para exigir a las autoridades una solución a sus problemas de vivienda, algo que rara vez consiguen.

En junio pasado, durante una visita a la provincia de Ciego de Ávila, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo sentirse preocupado por la pérdida de credibilidad de su gestión, concretamente en los casos de madres con hijos menores que no tienen dónde vivir, al tiempo que llamó a reforzar la política de atención hacia las mujeres con tres o más hijos.

"Ese es un trabajo de todos, porque si no lo seguimos adecuadamente y definimos los roles de cada institución los problemas no se resuelven. No podemos perder credibilidad, debe estar el aliento, la visita a cada familia y el acompañamiento", señaló.

Sin embargo, esa pérdida de credibilidad se ancla en evidencias irrefutables. Días después de estas declaraciones de Díaz-Cabnel la madre cubana Yohisis Águila, residente en la provincia de Cienfuegos, fue desalojada junto a sus tres hijos pequeños de un consultorio médico que ocupó.