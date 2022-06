Madres con niños ocupan imprenta en Centro Habana

Un grupo de nueve madres con niños, dos de ellas embarazadas, ocuparon una imprenta abandonada en Centro Habana y han sido amenazadas con un inminente desalojo por parte de las autoridades.

El activista Adelth Bonne explicó en Twitter que las mujeres, “que viven en viviendas en muy malas condiciones”, ocuparon en la madrugada del miércoles 22 de junio un local en la calle Virtudes entre Oquendo y Márquez González, en Cayo Hueso, municipio Centro Habana, que “se encuentra en mejores condiciones que sus hogares”.

La publicación añade que en la mañana del jueves 23 junio el gobierno de Centro Habana y agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) intentaron ingresar al lugar para desalojarlas, pero no lo consiguieron.

No obstante, montaron un cerco policial en ambas esquinas para impedir que familiares y otras personas se acercaran a llevarles comida a las madres y sus hijos.

El activista denuncia que el cerco duró hasta el sábado en la noche cuando desde la calle hablaron con ellas y le permitieron a las familias ingresar a darles agua y alimentos a las madres y sus niños.

Sin embargo, este martes se presentaron en el lugar las autoridades para anunciarles que mañana miércoles irán al lugar “funcionarios de vivienda para darle ‘solución a sus problemas’”.

“Ellas no están dispuestas a abandonar el lugar, pues no tienen condiciones en sus hogares para regresar ¿Ellos no dicen que en la 'revolución' las cosas son de pueblo? Pues el pueblo no tiene donde vivir!”, añadió Adelth Bonne.

“Les pido a todos estar atentos y darle visibilidad a estas mujeres y sus niños ya que como sabemos la dictadura no tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a la hora de ejercer violencia para lograr sus atropellos”, concluyó el activista.

“Esperamos que esta situación se resuelva en favor de la protección de las mujeres y les niñes. La precariedad de la vida debe ser resuelta por las autoridades”, escribió en Twitter la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, que se hizo eco de la denuncia y de la alerta sobre lo que pueda suceder en las próximas horas..

En los últimos años, son cada vez más frecuentes los casos de mujeres con varios hijos que toman la decisión de ocupar locales vacíos del Estado para exigir a las autoridades una solución a sus problemas de vivienda, algo que rara vez consiguen.

Uno de los casos más recientes fue el de Yohisis Águila, una joven madre cubana residente en el municipio Cruces, en la provincia de Cienfuegos, quien fue desalojada junto a sus tres hijos pequeños de un consultorio médico que ocupó.

A comienzos de junio, durante una visita a la provincia de Ciego de Ávila, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo sentirse preocupado por la pérdida de credibilidad de su gestión, concretamente en los casos de madres con hijos menores que no tienen dónde vivir, al tiempo que llamó a reforzar la política de atención hacia las mujeres con tres o más hijos.

"Ese es un trabajo de todos, porque si no lo seguimos adecuadamente y definimos los roles de cada institución los problemas no se resuelven. No podemos perder credibilidad, debe estar el aliento, la visita a cada familia y el acompañamiento", dijo.