Heydy González rompe en llanto durante entrevista: "El pueblo cubano hoy llora, sufre, tiene hambre"

Heydy González en Destino Talk Foto © YouTube / Destino Talk

La actriz cubana Heydy González rompió en llanto durante una entrevista en el programa Destino Talk al referirse a la actual situación en la isla y al dolor, la represión y la miseria en los que está sumido el pueblo cubano.

"Es muy triste lo que está pasando con Cuba. El pueblo cubano ha perdido la alegría, la jocosidad. El pueblo cubano hoy llora, hoy sufre, hoy tiene hambre", dijo la artista, a la vez que celebró que el pueblo también está perdiendo el miedo y "ya no se queda callado".

La intérprete de Hidroelia se derrumbó tras referirse al dolor que causan las noticias de represión y encarcelamiento a menores de edad, a personas que solo quieren expresarse, el maltrato a las mujeres, los ancianos.

"Como cubana lo único que quiero es que el pueblo de Cuba tenga todo lo que se merece", dijo Heydy y acto seguido pidió que, por favor, cortaran la transmisión y se tomó un minuto para componerse.

"Yo lo único que pido es que no se siga maltratando al pueblo cubano, que no se sigan golpeando niños, maltratando personas solo por el hecho de manifestarse y decir que no está de acuerdo con el gobierno. No hay luz, hay miseria, hay tragedia. Yo quiero que mi pueblo, mis cubanos, vuelvan una vez más a sonreír, a tener la alegría que tenían antes", añadió.

Como ha dicho anteriormente en sus redes, Heydy culpó a Miguel Díaz-Canel de la situación actual de odio y represión que se vive en la isla.

Heydy logró reunirse con su hija Galilea en Miami recientemente, luego de medio año separadas. Ella y su pareja tomaron la decisión de salir de Cuba después de las protestas del 11 de julio. Primero llegó ella, que tenía visa, poco después llegó por frontera su pareja, el cantante Eddy Borges y, finalmente, hace unos días llegó su pequeña. Aunque no puede estar más feliz, aseguró que ese tiempo separada de su niña ha sido de las cosas más difíciles en su vida.

"Muchos cubanos están pasando hoy por esta situación, es una situación desgastante, sobre todo para las madres que tienen que dejar sus hijos atrás en busca de libertad, en busca de un futuro próspero, bueno y sano para sus hijos. Hay que tener mucha paciencia".

