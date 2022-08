Heydy González revela cómo sacó a su hija de Cuba

La actriz cubana Heydy González no puede estar más feliz, luego de haber logrado llevar a su hija Galilea a Miami, donde llevaba unos meses viviendo junto a su pareja.

La feliz mamá contó durante una entrevista en el programa La casa de Maka que su hija tuvo visa para Estados Unidos, pero que ya se le había vencido. Cuando ella comenzó a plantearse la idea de establecerse en Miami, el padre de la niña no accedió a darle el permiso que necesitaba para poder sacarla del país.

Sin embargo, con la agudización de la crisis en Cuba, el padre de Galilea cambió de opinión y le dijo a Heydy que si tenía oportunidad de sacarla de la isla, que lo hiciera.

"Hubo un momento donde yo traté de traerla, pero Galilea tiene papá y en ese momento su papá no me dio la autorización que tenía que tener. Él fue uno de los que se dio en cuenta de que la situación en Cuba estaba crítica y me dijo 'si te puedes llevar a la niña llévatela'"

Fue ahí que la actriz comenzó a trazar un plan para llevar a la niña para Miami. Viajaron juntas a Nicaragua porque no necesitaban visa, y ahí se presentaron en la Embajada de Estados Unidos para pedir una renovación del visado de Galilea, un trámite que lograron con éxito.

Luego, viajaron en avión a Miami, donde la pequeña fue recibida por todo lo alto por la pareja de su mamá, el cantante Eddy Borges, la actriz Aly Sánchez y sus hijas.

Eddy Borges llegó a Miami en marzo, luego de cruzar la frontera, y fue recibido en el aeropuerto por su pareja, quien ya se encontraba en Miami.

Heydy contó en el programa de Maka que el suceso que realmente la hizo decidirse a salir definitivamente de Cuba fueron las protestas del 11 de julio y la respuesta brutal y represiva del régimen.

"Después del 11 [de julio] nosotros dijimos: 'aquí no podemos seguir viviendo, tenemos que buscar la manera de irnos, yo no quiero esto para mi hija'", contaron Heydy y su pareja.

Los artistas contaron que también pasaron miedo porque Heydy comenzó a publicar y denunciar lo que estaba ocurriendo por esos días en el país.

"Fueron momentos que no quiero ni acordarme porque pasamos mucho miedo. Gracias a dios que logramos salir y que ya tenemos a Galilea con nosotros aquí", dijo la actriz.

