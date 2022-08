Carlos Rivera llora la muerte de su papá en emotiva carta de despedida: "Este corazón se ha roto en mil pedazos"

El cantante mexicano Carlos Rivera se encuentra totalmente devastado por la muere de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, quien falleció el sábado por la noche. Una triste noticia que tiene al artista con el "corazón roto en mil pedazos".

A través de sus redes sociales, el artista se despidió de su padre, quien también fue su mejor amigo, fan número uno y el mejor alcahuete de todas sus locuras, como señala en el desgarrador escrito que le dedicó. Sus palabras están conmoviendo a todos sus seguidores y compañeros.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo? A mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció", comenzó expresando el cantante.

"Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte", manifestó.

Con el corazón encogido por la pérdida, el cantante de 36 años dice que le extrañará hasta su último respiro. "Hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome 'mi niño', hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad".

A continuación, Carlos Rivera agradeció a todos los que le escribieron para mandarle sus condolencias y amor en este difícil momento que está atravesando.

Algunos de sus colegas, como Carlos Vives, Randy Malcom, Sebastián Yatra, Maluma y Beatriz Luengo reaccionaron a la noticia lamentando su pérdida. ¡Mucha fuerza!

