Ya está aquí "100 años", de Maluma y Carlos Rivera

Los cantantes Carlos Rivera y Maluma lanzaron este viernes el tema 100 años, en un dueto sobre el que hace dos semanas dieron detalles en redes sociales.

El mexicano y el colombiano unieron sus voces para colaborar en una ranchera tradicional, esperada ansiosamente por los fanáticos y colegas de ambos.

Maluma, que siempre ha manifestado su gusto por la música mexicana, se unió al mariachi en la canción 100 años junto a Rivera, quien afirmó que el tema “nació del amor entre amigos y por la cultura y la música mexicana”.

“Esta canción es un tributo a mi México lindo y querido”, afirmó el reguetonero en una publicación en su cuenta de Instagram, que ya tiene más de 6 500 comentarios y 291 514 likes de sus fans.

Por su parte, Rivera expresó en su perfil: “Así grabamos 100 Años... Mi nueva colaboración con Maluma ¿Ya la escuchaste?”. El post ya alcanza los 2 000 comentarios y más de 58 mil 'me gusta'.

Hace algunos meses se rumoró sobre una colaboración de Maluma con Christian Nodal que no se concretó, pero el cantante urbano no cesó en el empeño de cantar con mariachis y lo hizo realidad al lado del exacadémico.

“Aunque digan que no hay mal que duró más cien años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”, cantan ambos el coro, al compás del mariachi tradicional mexicano.

A causa del coronavirus los cantantes grabaron por separado, Maluma en Miami y Rivera en Ciudad de México.

El single compuesto en coautoría entre Rivera, Maluma, Édgar Barrera y Vicente Barco se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital y el videoclip en el canal de YouTube del cantautor mexicano, que supera el millón de visitas.

“Maluma y yo nos conocimos en La Voz de México hace un par de años, de ahí surgió nuestra amistad y un cariño muy especial, y este año me dijo: ‘Mira esta canción que hice’; la escuché, le ajusté algunas cosas y la grabamos cada uno entre mariachis y tequilas”, declaró a Billboard.

El ídolo tlaxcalteca no se presentó a la premiación de los Latin Grammys de este año porque un miembro de su equipo de trabajo dio positivo al COVID-19. “En esta ocasión, a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza ni a todo el equipo que nos rodea, producción, músicos”, señaló.