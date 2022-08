Yubrán Luna confirma ruptura con Lola Colina: "Sospechaba que no iba a funcionar"

Yubrán Luna ha confirmado que no pasa por uno de sus mejores momentos amorosos. El actor cubano explicó a través de una transmisión en directo de Youtube que su relación con Lola Colina está rota.

Con la sinceridad con la que caracteriza al popular actor, desveló que él y Lola Colina están separados y una de las razones que les llevaron a poner fin a su relación fue la falta de disciplina de ella a la hora de asumir los compromisos y responsabilidades del programa que estaban comenzando, Con Luna y sin miel.

Según explica Yubrán, la idea del programa estaba muy definida, ya que él había trabajado anteriormente con su anterior pareja, Imaray Ulloa, en otro show de este estilo, Ni Luna Ni Miel. Sin embargo, con Lola no lograron sacar adelante el proyecto como a él le habría gustado.

"Fue muy difícil que mi ex [Lola] entendiese las normas. Tengo que decir que es indisciplinada. Venía con muchas sospechas de que no iba a funcionar. Su teoría es: 'Soy como soy y al que le guste bien y al que no también'. Mi ex es una persona muy intensa. Igual ese fue el encanto por el que me sedujo hace años", comentó Yubrán, que asegura que este problema afectó rápidamente a su relación, ya que él se plantea el trabajo de una manera completamente diferente.

"Ante todo, soy muy serio porque amo mi trabajo y el resultado de mi trabajo es lo que tengo para mí".

El protagonista de Ni Luna Ni Miel también abordó el tema de las fotos que tomaron recientemente de Lola Colina en actitud cómplice con otro hombre y que sacó a la luz Otoala. "Me entero de las fotos de Lola con alguien en un momento en que estaba separada conmigo, pero uno no se lo esperaba", confiesa el actor.

"Tengo que tener más ojos y saber con quién realmente quiero compartir mi vida. Porque para lo otro siempre hay tiempo. Soy un tipo que siempre trato de llevar muy en serio mis relaciones", agregó Yubrán, que asegura que pasará una temporada solo.

Sobre su futuro laboral, Yubrán Luna adelanta que está trabajando en nuevas ideas y que entre sus planes sigue estando hacer humor. Sin embargo, ya confirmó que las series que había estado haciendo con sus exparejas llegaron a su fin y vendrá con algo nuevo. Algo que esperan sus fans impacientes, quienes también le desearon lo mejor en esta etapa y le dedicaron mensajes de cariño.

