Así recibió Juan Vidal a Niurka Marcos en Miami: Con un ramo de rosas y mucho amor

Niurka Marcos llegó a Miami y tuvo la mejor de las bienvenidas. ¿El encargado? Su nueva pareja, el actor Juan Vidal Gil, con quien disfruta actualmente de una intensa relación.

La cantante y actriz cubana y el ex Míster República Dominicana se enamoraron en La Casa de los Famosos 2, y desde entonces no han parado de compartir con sus seguidores en redes sociales muchos de sus momentos de amor.

Todo parece indicar que la llegada de Niurka a Miami será otra oportunidad para disfrutar de un tiempo juntos, basta con ver el recibimiento que Juan Vidal le tenía preparado.

Al llegar al aeropuerto de Miami, “La mujer escándalo” no solo encontró a su novio, sino también un hermoso ramo de rosas rojas que podría ser la envidia de muchas chicas.

Apenas ambos se vieron, Niurka corrió a sus brazos y protagonizaron un beso como para quedar sin aliento.

La emoción fue tal que el top de la actriz se bajó un poco del lado derecho, pero allí estaba su galán para impedir que hubiesen males mayores y, luego de entregarle las rosas, le acomodó la prenda de vestir.

“¡Llegó la muñeca a Miami!”, compartió el actor en su perfil de Instagram junto a un video que recoge los minutos antes de su llegada y toda su impaciencia hasta el momento en que pudo estrecharla en sus brazos.

“La relación con Niurka no la estaba buscando, la encontré. Me enamoré. Es una mujer muy dulce, una mujer muy femenina, una mujer apapachadora. Me siento que tengo alguien a mi lado que realmente tiene los mismos valores que yo. Yo soy muy dichoso, con ella he encontrado esa persona que es tu porrista número uno”, dijo el dominicano en otro video publicado en la red social en el que ambos hacen su declaración de amor.

Niurka no se quedó atrás y dejó claro también cuáles son sus sentimientos por el actor: “Juan es mi ilusión, mi esperanza. Juan es mi sentimiento, mi sexualidad, mi realización”.

Los fans de la pareja parecen estar muy a gusto con esta relación, mucho más ahora que se han vuelto a encontrar. En cada publicación de Niurka y Vidal no dejan de transmitir sus buenos deseos para los novios y pedirles que compartan más de sus momentos felices.

