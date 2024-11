Eduardo Antonio y Niurka Marcos: Los detalles detrás de las acusaciones de adicción en su tiempo juntos

Recientes declaraciones de María Medina, quien dice ser ex manager de Eduardo Antonio, han causado cierto revuelo en los medios de comunicación y redes sociales.

La señora aseguró que El Divo de Placetas tuvo un grave problema de adicción a drogas y que Niurka Marcos también consumía en el tiempo en que ambos fueron pareja.

La respuesta de los artistas no se hizo esperar. Eduardo Antonio en una entrevista con Telemundo dijo que María Medina nunca fue su manager, simplemente era una persona cercana que los ayudaba como una especie de asistente.

“Tú crees que a estas alturas del partido yo tenga que aclarar algo, cuando mi vida es tan pública que no tengo filtros, tú crees que este rostro, este hombre que trabaja tanto podría ser un hombre adicto. Yo soy adicto a mí, a comprar, a ser feliz”, añadió El Divo.

Ante la pregunta de si tomaría acciones legales contra María Medina, el cantante dijo que no y le quitó peso y valor a sus acusaciones recordando que si no lo hizo cuando se metió en el hospital y le tiró una foto en terapia intensiva y la hizo pública, ahora menos.

“Ni ella va a ser Yolanda Saldívar ni yo el Seleno de Cuba. Las personas cuando enloquecen y tienen tanto nivel de obsesión con algo uno se tiene que asustar, por eso uno tiene que tomar distancia, que fue lo que hice, yo estoy en mi lugar, yo tengo 40 años de carrera, qué no han hablado de mí, qué no han dicho de mí”, aseveró el artista.

La reacción de Niurka cuando la prensa la increpó al respecto fue menos ecuánime, no en vano la llaman “La mujer escándalo”.

“Es que me da pereza decirle a una inexistente como esta ‘hazme un antidoping’”, y acto seguido le dedicó a María Medina una sarta de insultos frente a las cámaras.

En la publicación en Instagram de Eduardo Antonio, una persona que trabajó con él salió en su defensa: “Yo lo conozco muy bien y trabajé un tiempo para él como asistente aquí en México y a lo único que era adicto era a irse de compras y a los buenos restaurantes a los cuales también me invitaba porque siempre fue un jefe espléndido y un gran amigo, es una muy buena persona y siempre está ayudando a la gente aunque a veces no todos saben ser agradecidos como se ve que es el caso de esta persona que no conozco pero que seguramente en su momento Eduardo ayudó como es su costumbre porque él siempre trata de ayudar a la gente porque tiene un gran corazón y por eso siempre le va bien”.