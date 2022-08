Cubana agradece a venezolanos tras rescatarla en la Selva del Darién

La cubana que fue rescatada la pasada semana por unos venezolanos en la Selva del Darién, en Panamá, hizo un video para agradecer a quienes la auxiliaron y la ayudaron a seguir su travesía y reunirse con su familia.

La joven recurrió a la plataforma de video corto TikTok y, con la imagen de fondo de la noticia de su rescate, publicada en CiberCuba el pasado 26 de agosto, agradeció "a mis amigos venezolanos porque gracias a ellos estoy acá bien".

Diana, nombre de la chica, explicó que lo que le había sucedido es que estuvo dos días sin comer y se desmayó. Afortunadamente, los migrantes venezolanos se la encontraron en el camino y la ayudaron.

"Si no es por ellos no sé qué hubiera sido de mí", dijo. "No les había hecho un video antes porque soy alérgica a las cámaras, súper penosa, pero la verdad que los venezolanos se lo merecen".

La joven destacó que "no recomiendo a nadie" cruzar la Selva del Darién: "Cuando uno pasa por esa selva está arriesgando su vida".

En el video del rescate de Diana, se veía a la joven muy débil, desorientada, llorando y moviéndose con dificultad, mientras los venezolanos la ayudaban a caminar.

En un video posterior, ya se veía más recuperada, tras haber pasado por el campamento El Abuelo, en Panamá, donde recibió asistencia médica y se puso en contacto con su familia.

En el primer trimestre de este año 1,065 cubanos atravesaron la peligrosa ruta migratoria, de acuerdo con los últimos datos publicados por las autoridades migratorias panameñas. Los cubanos ocupan el tercer puesto entre los inmigrantes que han atravesado este año la Selva del Darién en su travesía para llegar a Estados Unidos, después de los venezolanos y los haitianos.