Periodista independiente Ismario Rodríguez denuncia amenazas de la Seguridad del Estado

El periodista Ismario Rodríguez, director audiovisual del medio independiente Periodismo de Barrio, denunció este martes que la Seguridad del Estado lo amenazó durante un interrogatorio con el objetivo de que abandone su trabajo en la prensa independiente.

“Bueno hoy me tocó a mi el interrogatorio con la SE para los que no han estado al tanto. Llegué a las 4pm a casa después de que intentaran chantajearme con o renunciar a Periodismo de Barrio o dormir en la estación de Zapata y C por 24 horas”, escribió el fotógrafo y realizador audiovisual en un post de Facebook.

Rodríguez, a quien hace más de dos años las autoridades lo tienen “regulado”, comentó que ahora la policía política lo amenaza con la cárcel, si no cumple con las siguientes condiciones: “1: renunciar públicamente a mi trabajo, 2: filmar video de Mea Culpa en una casa de ellos, y 3: una carta de no vinculación a ‘organizaciones contrarrevolucionarias’”.

“Me amenazaron con lo usual, el nuevo código penal, y el mantenimiento de las coacciones y tretas de toda la vida y que han usado para desactivar al resto de la prensa independiente. Eso hasta encontrar un motivo inventado y vaya a cárcel como Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo —de los que según ellos nadie se preocupa— y muchos más”, relató.

El periodista independiente contó además que durante los 2 interrogatorios a que fie sometido este martes, además de oficiales del aparato represivo cubano, estuvo también presente un psicólogo “analizando mis respuestas y comportamiento”.

“Mi perorata resumen con ellos es que #InformarNoEsDelito y que dormiría en la estación con gusto. Estoy ahora en casa escribiendo gracias al hecho de ser un blanco universitario, con 2 padres retirados del MININT esperándome en la casa sin conocer el proceder y los chantajes que usan contra mí, otros no han tenido mejor suerte”, concluyó el periodista.

La presión y las amenazas contra la prensa independiente han arreciado en los últimos tiempos, a unos días de que entre en vigor en Cuba el nuevo Código Penal que criminaliza el financiamiento internacional de medios de comunicación independientes.

En los últimos días, varios periodistas de el medio independiente elToque se han visto obligados a renunciar a su trabajo, debido al acoso de la Seguridad del Estado.

Las renuncias se han producido luego de que el régimen cubano impidiera que seis periodistas del portal independiente salieran del país rumbo a Argentina para participar en una conferencia.

En este sentido, Ismario Rodríguez ha sido uno de los periodistas independientes cubanos residentes en la Isla que ha sido sometido a un acoso sistemático en los últimos tiempos.

A finales de abril, Rodríguez denunció que debería pagar una multa de 4 mil pesos por presunta “actividad ilícita” al realizar una entrevista a un activista cubano en Pinar del Río.

“El pasado 19 de noviembre, Periodismo de Barrio denunció la detención arbitraria de Ismario Rodríguez en la provincia de Pinar del Río, donde se encontraba realizando una entrevista a José Rolando Cásares Soto, activista de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, como parte de un trabajo periodístico para el Observatorio de Libertad Académica”, indicó el medio independiente a través de sus redes sociales.

Ese día, el joven periodista viajó en horas de la mañana hasta Pinar del Río y fue detenido por tres agentes vestidos de civil en el municipio de San Juan y Martínez, cuando salía de la vivienda de Cásares Soto. Según denunció, los represores se lo llevaron en un auto Lada de color gris. El propio Casares se presentó luego en la estación de policía de Pinar del Río para investigar el paradero del periodista.

Al día siguiente, tras ser liberado, Rodríguez denunció que la Seguridad del Estado del régimen cubano le había confiscado sus equipos de trabajo. Asimismo, dijo que le levantaron un "acta por usurpación de ocupación" que se negó a firmar, y aseguró que exigiría recuperar sus instrumentos de filmación. "Voy a dar la pelea, mis equipos los tendré de vuelta, #InformarNoEsDelito", dijo el periodista en Twitter.