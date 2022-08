"No quiero": Conductora de televisión rechaza intento de Niurka Marcos de besarla para imitar a Bad Bunny

La vedette cubana Niurka Marcos hizo de las suyas en un programa de televisión ecuatoriano al que fue invitada en los últimos días, pero se ha vuelto viral por razones diferentes a las que ella esperaba.

La popular artista radicada en México protagonizó un intento fallido de besar en la boca a Alejandra Jaramillo, una de las conductoras del programa Siéntese Quien Pueda, del canal ecuatoriano Ecuavisa, para imitar el polémico beso de Bad Bunny con uno de sus bailarines durante su actuación en los Video Music Awards.

La conocida como "mujer escándalo" dio su opinión a favor del cantante puertorriqueño y dijo que lo que él había hecho no tenía nada de malo ni debía ser controversial a estas alturas. Para reforzar su comentario, Marcos se levantó de la silla y se dirigió a Jaramillo para tratar de besarla, pero la presentadora solo mostró incomodidad.

"Yo puedo hacer así si me dan permiso", dijo la artista de 54 años mientras caminaba hacia la presentadora con la intención de darle un beso en la boca, pero esta se negó y viró la cara hacia el otro lado.

"No, pero yo no quiero, yo no quiero darme ningún beso, no me pueden obligar", dijo.

El momento ocasionó las risas de los demás presentadores y mientras algunos la animaban a que aceptara el "besito", otro exclamó: "¡qué fuerte este momento!".

Pero el asunto no paró ahí. Niurka, conocida por hablar sin filtros ni pelos en la lengua, aprovechó lo sucedido para lanzar una feroz crítica a los presentadores de programas de entretenimiento, y decir que en lugar de preocuparse por un beso, se preocupen mejor por no destrozar las carreras de figuras públicas con chismes o amarillismo.

"Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor a la humanidad, estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir, por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras, cómo joden gente, mejor preocúpense de cómo les han dado en la torre a tantas familias en la industria", dijo la vedette visiblemente alterada.

Niurka Marcos llegó hace pocos días a Miami, donde la recibió con mucho amor su actual pareja, Juan Vidal, ex Mister República Dominicana y con quien comenzó una relación cuando ambos eran concursantes de La Casa de los Famosos 2.

