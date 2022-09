Cubanos alertan sobre circulación de billetes falsos de mil pesos

Cubanos en redes sociales advirtieron este jueves de la circulación en el país de billetes falsos de 1000 pesos.

"Hola, les presento el billete falso de 1000 pesos, entre unos cuatro o cinco billetes no lo notas a simple vista, así que mucho tacto", dijo el internauta identificado en Twitter como yellow_42 (@_yellow42).

Explicó que básicamente el falso es "un billete de 10 pesos, al que de algún modo se le eliminó su impresión" original para ponerle una de 1000, conservando así el mismo papel del billete.

"Lo más llamativo es el sello plateado que está hecho con papel de Brascuba", la empresa de cajas de cigarro, apuntó.

Por su parte, el coleccionista identificado como MC Coski (@Coski97) abrió un hilo en Twitter a petición de varias personas para explicar elementos que permitan identificar un billete real de uno trucado.

El joven no es experto pero con base en una conferencia sobre falsificaciones impartida por el Banco Central de Cuba recordó que la Moneda Nacional cubana, en especial las de alta denominación, tienen medidas de seguridad para evitar estafas.

Entre ellas "la cinta aventanillada que según el Banco Central de Cuba (BCC) es holográfica, lo que pongo en duda; atraviesa el billete para quedar por dentro y por fuera". Dijo que la misma debe decir "BCC" junto con la denominación del billete.

"Usted fijándose en eso ya tiene un buen porcentaje de no ser engañado, en Cuba no hay tecnología para fabricar esos hilos de seguridad y menos para insertarlos en billetes, pero puede ser que se distraiga y no la vea bien", agregó.

Otra medida es el mártir en la marca de agua cuando se observa a trasluz, en el caso de la primera emisión de estos billetes que salieron en circulación en febrero de 2015 pero fueron impresos en 2010, las tres denominaciones tienen a Celia Sánchez.

Del 2016 en adelante en la marca de agua aparece el prócer que figura en el billete para una mayor seguridad y que no se pudiera borrar un billete de 10 pesos y utilizarlo para imprimir otro, expresó.

El de 200 pesos trae a Frank País, el de 500 a Ignacio Agramonte y el de 1000 a Julio Antonio Mella. "Esta medida es difícil de falsificar", explicó.

El coleccionista agrega que "la segunda marca de agua es la denominación del billete, por lo tanto pasa lo mismo, no pueden usar el de otra denominación, pero de todas, esa es la que menos confianza me da aunque no deja de ser segura".

"Una de las que nadie se fija e incluso ni siquiera sabe, son los microtextos alrededor del diseño y al tener tanto detalle es muy difícil que puedan falsificar; otra y de mis favoritas aunque solo es cuando el billete está nuevo son los confetis", que con el uso de los billetes se desaparecen, agregó.

"Dejé para el final una de las menos conocidas y más segura, en el símbolo del BCC hay una imagen latente con el valor del billete para cada denominación cuando se mira tangencialmente a la luz, algunas se ven más que otras depende del desgaste del billete", comentó el joven.

Además, añadió imágenes de billetes conmemorativos circulantes, los cuales tienen el mismo valor nominal y legal que los comunes, y a veces las personas por desconocimiento no lo aceptan al igual que los de la emisión de 1990-1991 que el BCC los retiró de circulación pero conservan su valor. Usted puede ir al banco a cambiarlos, afirmó.

El pasado año también circuló una información similar que implicaba un billete de 1000 pesos, pero esa vez el Banco Central de Cuba (BCC) dijo que los identificadores de este no se correspondían con ningún billete emitido por esa entidad y que no tenía evidencia física de su existencia.

En enero de 2015 el BCC informó sobre la emisión de billetes de 200, 500 y 1000 pesos cubanos, que circulan en el país desde el primero de febrero de ese mismo año.

Explicaron en aquel momento que el uso del CUP implicaba la manipulación de mayor cantidad de dinero, no solamente para las personas en su economía doméstica, sino también para los comercios y los transportistas, entre otros, por lo que era necesario aumentar las denominaciones.