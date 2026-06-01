El euro se suma al frenesí del mercado informal de Cuba: Nuevo récord de la moneda europea y otro salto del dólar

El mercado informal de divisas en Cuba no da tregua. A las 11:30 de este lunes, el euro alcanzó 647,5 pesos cubanos (CUP), un nuevo récord histórico que supera los 645 CUP registrados el jueves 28 de mayo.

Por su parte, el dólar también escaló, de los 585 CUP alcanzados a primera hora a 587 CUP que se sitúa la cotización en media mañana, consolidando su vertiginoso ritmo de asecneso y ruptura diaria de máximos históricos.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 1 Junio, 2026 - 11:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 587 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 647.5 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 417.5 CUP

En la mañana de este lunes 1 de junio, elTOQUE ya recogía datos alarmantes: el dólar marcaba un nuevo récord al situarse en los 585 CUP, mientras el euro se mantenía en 645 CUP y el MLC en 405 CUP.

En pocas horas, todas las divisas siguieron subiendo, con el MLC pasando de 405 a 417,5 CUP en el mismo período.

Evolución de la tasa de cambio

La escalada del dólar en los últimos días ha sido sostenida y acelerada: 572 CUP el viernes 29 de mayo, 575 CUP el sábado 30, 580 CUP el domingo 31, 585 CUP a primera hora de este lunes y 587 CUP a media mañana.

Eso supone más de 52 pesos de subida desde el inicio de mayo, un mes que ya se había consolidado como el peor en la historia reciente del peso cubano. Ahora, la brecha entre la tasa informal y la oficial del Banco Central de Cuba, fijada en 514 CUP por dólar, se amplía ahora a 73 pesos.

El euro, por su parte, ha protagonizado una escalada vertiginosa a lo largo de 2026: superó por primera vez los 600 CUP el 19 de abril, llegó a 620 CUP el 8 de mayo, a 635 CUP el 20 de mayo y a 645 CUP el 28 de mayo, antes de marcar hoy los 647,5 CUP.

En términos interanuales, la moneda europea se ha encarecido alrededor de un 74% en los últimos 12 meses, pasando de cerca de 418 CUP en junio de 2025 a los niveles actuales.

Detrás de esta espiral hay factores estructurales que el régimen no ha logrado revertir: un déficit eléctrico de casi 2,000 MW, una caída del turismo del 55,8% entre enero y abril de 2026, una reducción del 41,2% interanual en los viajes de cubanos residentes en el exterior, y proyecciones de contracción del PIB de entre 6,5% y 15% en 2026.

El impacto sobre la población es devastador. El salario medio en Cuba ronda los 6,930 CUP, equivalente a menos de 12 dólares al cambio informal actual, en un contexto de inflación interanual del 14,73% y precios agropecuarios que subieron 31,9% en el primer trimestre.

En perspectiva histórica, la magnitud del colapso es aún más elocuente: en 2020, el dólar se cambiaba a 42 CUP en el mercado informal de divisas; hoy supera los 587 CUP, una pérdida de valor del peso de aproximadamente el 95% en los últimos seis años de la dictadura.