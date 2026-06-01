Locura en el mercado informal de divisas en Cuba: El dólar sube 10 pesos en menos de 24 horas y marca nuevo récord histórico

El mercado informal de divisas en Cuba vivió este lunes una jornada de frenesí sin precedentes: el dólar estadounidense alcanzó los 590 pesos cubanos (CUP) según el monitoreo de elTOQUE a las 13:06, acumulando una subida de 10 pesos en menos de 24 horas y situándose a apenas 10 pesos de la barrera psicológica de los 600 CUP.

El billete verde abrió la mañana en 585 CUP, escaló a 587 CUP a las 11:30 y llegó a 590 CUP a media tarde, consolidando así el cuarto récord histórico consecutivo. Desde el viernes 29 de mayo, el dólar encadena subidas de aproximadamente cinco pesos por jornada: 570, 575, 580, 585 y ahora 590 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 1 Junio, 2026 - 14:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 590 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 645 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Mayo de 2026 ya se había consolidado como el peor mes en la historia reciente del peso cubano: el dólar abrió el mes en 535 CUP y lo cerró en 580 CUP, acumulando 45 pesos de subida en 30 días, un incremento del 8,4%. Con el dato de hoy, el dólar acumula más de 55 pesos de alza desde el inicio de mayo.

El euro también protagonizó una escalada vertiginosa durante la misma jornada. A las 11:30, la moneda europea alcanzó 647,5 CUP, un nuevo récord histórico que superó los 645 CUP registrados el jueves 28 de mayo, aunque retrocedió a 645 CUP en el monitoreo de las 13:06. El MLC, por su parte, pasó de 405 CUP a primera hora a 417,5 CUP a media mañana, antes de retroceder a 412,5 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La brecha entre la tasa informal del dólar (590 CUP) y la oficial del Banco Central de Cuba (514 CUP) se amplía a 76 pesos, una diferencia que refleja la incapacidad del Estado de proveer divisas a precios controlados.

Detrás de esta espiral cambiaria hay factores estructurales que el régimen no ha logrado revertir. Un déficit eléctrico de casi 2,000 MW paraliza la producción nacional. El turismo cayó un 55,8% entre enero y abril de 2026, con apenas 328,608 visitantes según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Los viajes de cubanos residentes en el exterior se redujeron un 41,2% interanual, mermando el flujo de remesas. La inflación interanual roza el 14,73% y los precios agropecuarios subieron 31,9% en el primer trimestre.

El impacto sobre el poder adquisitivo de los cubanos es devastador. El salario medio ronda los 6,930 CUP, equivalente a menos de 12 dólares al cambio informal actual.

En perspectiva histórica, el colapso es elocuente: en 2020 el dólar se cambiaba a 42 CUP en el mercado informal; hoy roza los 600 CUP, una pérdida de valor del peso de aproximadamente el 95% en seis años de dictadura. La depreciación interanual promedio entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025, cuando fue del 22%.

La CEPAL proyecta a Cuba como la peor economía de América Latina en 2026, con una contracción del PIB del 6,5% y una caída acumulada del 10,3% en el bienio 2025-2026, mientras otras estimaciones, como las del economista Pedro Monreal y The Economist Intelligence Unit, apuntan a retrocesos de hasta el 15%.