Emilio Estefan felicita a Gloria por su cumpleaños y su aniversario de matrimonio

Septiembre trae para Gloria Estefan más de un motivo para celebrar, y su esposo Emilio Estefan se encargó de enumerar todas esas razones en un hermoso mensaje de felicitación.

Este martes Gloria cumple 65 años, pero un día después también festejará el 44 aniversario de su matrimonio con Emilio y el cumpleaños de su hijo Nayib.

“Baby tú sabes que yo soy un productor, entonces yo he combinado nuestro aniversario, tu cumpleaños y el cumpleaños de nuestro hijo Nayib en dos días”, compartió Emilio Estefan en un video que recopila imágenes de ambos en su matrimonio y junto a su primogénito y la menor de la familia, Emily.

“¡Feliz cumpleaños baby! ¡Otro cumpleaños, otro aniversario! En el día de tu cumpleaños, quiero recordarte que eres especial, no sólo para mí sino para todos los que tenemos el privilegio de conocerte por la increíble persona que eres”, escribió además el músico y productor en la publicación.

En su felicitación, Emilio agradeció a Gloria por la hermosa familia que han conformado y “por todo el amor que nos das y todo lo que haces por todos nosotros. ¡Espero que Dios nos dé la oportunidad de vivir muchos años más juntos! Te quiero siempre y para siempre”.

Gloria respondió al mensaje de su compañero de vida: “¡Ay, baby, te quiero tanto! Muchas gracias por una vida juntos llena de felicidad y cosas lindas!”.

Los seguidores de los Estefan se sumaron a las felicitaciones por el cumpleaños de la cantante y su hijo y el aniversario de la pareja.

“Yo amo a este par. Muchas felicidades”; “Dios les continúe bendiciendo; feliz cumpleaños para esa reina”; “Felicidades… ¡bendiciones siempre y larga vida!”; “Feliz cumpleaños preciosa Gloria, eres la mejor”; "Feliz Cumpleaños Gloria y un abrazo a Nayib"; “Felicidades bella dama, única y querida por millones”; “Qué bonito es Emilio, y queremos mucho a Gloria. Felicidades, larga vida”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans en la red social.

Gloria Estefan recibió otra agradable sorpresa en este cumpleaños. La marca estadounidense de juguetes, Mattel, presentó una Barbie inspirada en la cantante cubana.

La muñeca recrea el vestuario que lució Gloria para el videoclip de una de sus canciones más icónicas, "Get on Your Feet", lanzada en septiembre de 1989.

