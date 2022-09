Biden acusa a Trump y a sus seguidores extremistas de poner en peligro la democracia en EE.UU.

El presidente Joe Biden durante su discurso en la Sala de la Independencia en Filadelfia, este jueves. Foto © Captura de video/CiberCuba

El presidente Joe Biden lanzó este jueves un urgente llamado a defender la democracia en Estados Unidos frente a la amenaza que consideró representan Donald Trump y sus seguidores extremistas para el futuro de la nación.

"No hay duda de que el Partido Republicano hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos de MAGA [lema del movimiento político Make America Great Again], y eso es una amenaza para este país", dijo el mandatario estadounidense desde el Salón de la Independencia en Filadelfia. "Representan un extremismo que amenaza los cimientos de nuestra República".

Biden observó que era hora de reconocer que "lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos no es normal" y tuvo duras palabras para fustigar "la lealtad ciega a un solo líder y la voluntad de sumarse a la violencia política" como señales fatales para el proceso democrático.

“Durante mucho tiempo creímos que la democracia estadounidense estaba garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla, protegerla, ponernos de pie”, aseguró.

La presencia de Biden en Filadelfia no solo encierra el simbolismo patriótico del escenario donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, sino que Pensilvania es también un estado clave para las aspiraciones del Partido Demócrata.

En un enérgico discurso de 24 minutos, Biden se refirió a las crecientes manifestaciones de polarización política que han desembocado en una batalla frontal en vísperas de las elecciones de medio término, el próximo noviembre.

Y culpó con nombres y apellidos a Donald Trump y al ala extremista del Partido Republicano por desafiar "los cimientos de nuestra República” y avivar un clima de violencia política en el país.

"No respetan la Constitución, no creen en el Estado de Derecho y no reconocen la voluntad del pueblo", aseveró Biden. "Las fuerzas de MAGA están decididas a llevar a este país hacia atrás: hacia una América donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien uno ama".

Lamentó que tras el operativo del FBI en Mar-a-Lago y la investigación desplegada por el Departamento de Justicia, algunas figuras públicas y militantes republicanos estén llamando a la violencia masiva y a disturbios en las calles.

“Esto es incendiario y peligroso", manifestó. "No podemos permitir que se normalice la violencia en este país. Cada uno de nosotros tiene que rechazar la violencia política con toda la claridad moral y la convicción que esta nación pueda reunir. Ahora".

También advirtió de los peligros latentes de cara al proceso electoral que en apenas dos meses podría decidir cambios fundamentales en la composición de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos.

"Se niegan a aceptar los resultados de unas elecciones libres. Y están trabajando ahora mismo, mientras hablo, en un estado tras otro, para dar el poder de decidir las elecciones en Estados Unidos a partidarios y compinches y otorgar poder a los negadores de las elecciones para socavar la propia democracia", sentenció el mandatario.

La intervención de Biden se produjo en una jornada cargada de tensiones políticas y movidas legales, con el trasfondo de la controversia por los documentos clasificados que el FBI incautó durante el allanamiento de la mansión de Mar-a-Lago, el pasado 8 de agosto.

Horas antes en un tribunal federal de Palm Beach, la jueza Aileen Cannon dejó abierta la posibilidad para el nombramiento de un perito independiente que evaluaría los documentos ocupados por el FBI y determinaría su pertinencia en la investigación del Departamento de Justicia sobre el expresidente.

La jueza Cannon, nominada por Trump, dijo que dará a conocer su decisión por escrito "a su debido tiempo", lo que podría ralentizar un posible encausamiento del expresidente.

También el jueves, Thomas Webster, expolicía de Nueva York, fue condenado a 10 años de cárcel por agredir con el mástil de una bandera a un agente del orden durante el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Es hasta ahora la más alta condena impuesta a un participante en las acciones contra la sede del Congreso de Estados Unidos para obstruir la confirmación del resultado de las elecciones presidenciales.

Pero Trump no pareció tomar en cuenta la sentencia judicial. En el programa radial de Wendy Bell la mañana del jueves defendió a los asaltantes y prometió que, en caso de presentarse a las elecciones de 2024 y resultar triunfador, ofrecería "indultos completos" y una disculpa formal a quienes penetraron en el Capitolio y enfrentan actualmente causas delictivas.

No solo eso: dijo además que se reunió esta semana con algunos de los acusados y prometió brindarles ayuda económica para la defensa de sus casos.

Biden arremetió en su discurso contra las turbas que agredieron el Capitolio y lamentó que algunos miembros del Partido Republicano los lleguen a considerar patriotas y no como "insurrectos que pusieron una daga en la garganta de nuestra democracia".

"Y ven el fracaso de MAGA para detener una transferencia pacífica del poder en 2020 como una preparación para las elecciones de 2022 y 2024", alertó el mandatario. "La última vez lo intentaron todo para anular los votos de 81 millones de personas y ahora están decididos a tener éxito en frustrar la voluntad del pueblo".

Sn embargo, Biden marcó una diferencia con las fuerzas del Partido Republicano que no comulgan con la estrategia trumpista y exhortó a todos los estadounidenses a unirse en defensa del "alma de la nación".

"Todos estamos llamados, por deber y conciencia, a enfrentarnos a los extremistas que pondrán su propia búsqueda de poder por encima de todo", expresó. "Demócratas, independientes, republicanos de la corriente principal: Debemos ser más fuertes, más decididos y más comprometidos con la salvación de la democracia estadounidense frente a los intentos de los republicanos de la MAGA por destruirla".

La batalla en Pensilvania proseguirá en los próximos días.

El sábado, Trump celebrará un mitin de su plataforma política "Save America" en apoyo a candidatos republicanos. Entre ellos están el aspirante a gobernador Doug Mastriano y su fiel seguidor Mehmet Oz. Mastriano, quien pugna por un puesto en el Senado y fue un ferviente aliado en los esfuerzos por anular los resultados electorales en el estado en 2020.

Biden deberá regresar al estado para pronunciar un discurso por el Día del Trabajo el próximo lunes en Pittsburgh.