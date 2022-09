Hasta 450 CUP por un café en el Hotel Packard de La Habana

Terraza del Hotel Packard, en La Habana Foto © Facebook / Vámonos con Juanka

El youtuber cubano Juanka criticó el incremento de los precios de algunos productos en el lujoso hotel Packard, en La Habana, donde algunos ciudadanos van a consumir ante la falta de ofertas en otros lugares o la imposibilidad de pagarlos en negocios privados.

"El que tenía posibilidades se fue adaptando al café a 50 pesos, a la cerveza a 180 y un sándwich cubano a 400 pesos. Ya había escuchado el comentario en la calle: los precios en los hoteles van a subir tres veces", escribió en su perfil de Facebook Vámonos con Juanka.

Captura de pantalla de Facebook

El creador de contenido relató que este viernes salió de su casa y se dirigió al hotel Packard a tomarse un café, pero al llegar supo que lo que anteriormente costaba 100 CUP ahora vale 330 si es expreso y 450 si es capuchino.

"Guardé silencio, pensé, ya no podrás venir por acá, ya no es económico, estos precios son una locura, ya no es para ciertos cubanos", agregó.

Aunque el cubano reconoce que no todos los ciudadanos se podían permitir pagar los precios que habían anteriormente, si destacó que era una oferta medianamente aceptable para algunos, por eso era común ver las terrazas ocupadas por familias que destinaban unas horas a estar en sitios como este.

"¿Y qué pasará ahora? Sencillo, ahora vuelve el consumo preferiblemente en instalaciones particulares, como antes del reordenamiento y cuando existía el peso convertible... Bueno, eso será mientras no siga subiendo el precio de la divisa en el mercado informal", aclaró.

Aunque Juanka desconoce si el incremento de los precios es igual en todos los hoteles, lamentó que cada día menos cubanos puedan acceder con su salario a productos y servicios de calidad, como resultado de una crisis económica que ha empobrecido más a los ciudadanos.

"Me dio tristeza la verdad, ni yo con cierto presupuesto estoy dispuesto a pagar esa suma por un café, ni 1400 por un pan con jamón, ni los otros productos", abundó. "Por eso: bye bye, terrazas de La Habana. Bye bye, cubanitos".

CiberCuba no ha podido contrastar esta información con fuentes oficiales ni independientes. Hasta el momento de redactar esta nota la gerencia del hotel Packard no había respondido a los mensajes enviados.

El hotel de 5 estrellas Iberostar Grand Packard de La Habana se inauguró en septiembre de 2018 con 312 habitaciones con servicios especiales y acabados de primer nivel.

En su momento de lanzamiento al mercado turístico podían alcanzar hasta los 1,300 euros por la Suite Star Prestige Packard.