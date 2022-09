Lola rompe el silencio tras separación de Yubrán Luna

Lola Colina, expareja del actor cubano Yubrán Luna, rompió el silencio que había mantenido sobre su separación y dijo que se sentía dolida de os juicios que se habían emitido en su contra porque nadie realmente sabe lo que pasó entre ellos.

La protagonista de Con Luna y sin miel aclaró, como ya había hecho Yubrán, que ambos ya estaban separados desde hace algún tiempo, incluso desde la última vez que viajaron a México e hicieron el programa desde allá, por lo que las fotos que se filtraron de ella en una playa de Miami con otro hombre no tenían nada que ver con una infidelidad.

Lola destacó que "no creo que haya sido específicamente por mí" que la relación no funcionó y que ella dio "lo mejor que pude".

En su video sobre la ruptura, Yubrán dijo que una de las razones por las que la relación con Lola no funcionó es que en el plano laboral ella es indisciplinada y no entendió las normas del programa y de trabajar juntos.

"Creo que la disciplina es una de las cosas que más yo tengo laboralmente", respondió ella, pero destacó que "si algo te suena incorrecto tú no lo haces aunque sea disciplina".

"Yo no quiero hablar mal de nadie, primero porque no me gusta y no me gusta hablar de mi intimidad, pero cuando hay un control en la intimidad que no te deja ser tú misma como mujer, eso afecta, y yo empiezo a ver esas cosas y empiezo a hacerle rechazo, no quiero dar detalles, pero nadie sabe lo que pasó realmente entre nosotros como pareja", resaltó Lola.

