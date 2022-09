Madre de Alina López Miyares suplica por su regreso a EE.UU tras excarcelación

Alina Miyares en su apartamento en Miami Beach (imagen de archivo) Foto © CiberCuba

La madre de la maestra cubanoamericana Alina López Miyares suplicó a las autoridades cubanas que la dejen regresar a Estados Unidos tras su reciente excarcelación, después de haber cumplido cinco años de prisión acusada de los presuntos delitos de espionaje en Cuba.

Alina Miyares tiene 95 años y su salud está muy frágil. Desde que comenzó la pandemia no ha podido volver a Cuba, adonde viajaba todos los meses para visitar a su hija en la cárcel, y llevarle alimentos y medicamentos. Ahora languidece en una cama de hospital en su apartamento de Miami Beach, cuidada por su otro hijo, Gene López, de 60 años.

“El dolor que siente una madre no se compara con nada”, dijo la anciana a NBC News en 2021. Entrevistada ahora por este medio, les pidió que no olvidaran a su hija. “Ayuden a mi hija. Ha estado en Cuba durante mucho tiempo”, les dijo entrecortadamente.

A la ex maestra de Miami, no se le ha permitido regresar a Estados Unidos a pesar de que fue liberada en julio. Su anciana madre, que recibe cuidados paliativos en su apartamento, suplicó por su regreso. Según su abogado estadounidense, Jason Poblete, López Miyares no puede salir de la isla por ahora, ya que el régimen le otorgó la libertad condicional y las leyes cubanas le impiden abandonar el territorio nacional.

El tribunal castrense que le concedió la libertad condicional estimó el buen comportamiento en prisión de la reclusa y sus padecimientos de salud. Según el auto judicial, López Miyares deberá permanecer en Cuba hasta 2030, cuando extinga su condena que establece la prohibición de expedir un pasaporte a favor de la sancionada y su salida del territorio nacional y advierte que la medida de gracia puede ser revertida por mala conducta o declaración de peligrosidad.

“Tenemos la esperanza de que la reciente liberación de Alina López la lleve pronto a estar con su madre en Miami”, dijo Poblete, quien representa a estadounidenses detenidos en el extranjero.

Por su parte, el hijo de López Miyares, Michael Peralta (34 años), también se mudó de Los Ángeles a Miami para estar más cerca de su abuela. En contacto con su madre en Cuba, Peralta dice que esta no ha expresado alegría por su libertad condicional, sino tristeza, porque “se muere por reencontrarse con su madre”.

“Quiero estar con mi mamá, quiero cuidar de mi mamá”, es todo lo que preocupa en estos momentos a la cubanoamericana, según su hijo. “Ojalá haya algo de compasión por parte del gobierno cubano por la situación de mi abuela”, añadió Peralta.

En opinión del joven, “los principales medios de comunicación y el gobierno” no han hecho lo suficiente. “No escucho a Biden hablar de estadounidenses detenidos en el extranjero”, señaló.

La administración Biden enfrenta una presión renovada para traer a casa a los estadounidenses detenidos en el extranjero, particularmente desde la detención en Rusia de la estrella de la WNBA, Brittney Griner. Fue sentenciada a nueve años de prisión luego de ser hallada culpable de cargos de drogas por un tribunal de Moscú. El caso de alto perfil ha llamado la atención mundial.

López Miyares (64 años), condenada en 2017 a 13 años de prisión por un tribunal militar, pasó cinco en prisión y quedó en libertad condicional. Su hijo ahora le envía dinero regularmente para pagar el alquiler y la comida en Cuba. Según dijo a NBC, su madre pasa los días en la iglesia y con su familia, que siempre ha sostenido que es inocente.

Su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, exfuncionario cubano asignado a la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, fue condenado a 17 años. López Miyares está acusada de servir de enlace entre su esposo y el FBI y la CIA. El tribunal alegó que estaba canalizando información a cambio de asilo político para su esposo, en ese momento, así como para sus familiares.

Cuba considera nacional cubano a toda persona nacida en Cuba y no reconoce la doble ciudadanía una vez que pisa la isla. López Miyares nació en Cuba y se convirtió en ciudadana estadounidense naturalizada después de huir de la isla con su familia cuando tenía nueve años.

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en julio destinada a aumentar los esfuerzos del gobierno federal para traer a casa a los estadounidenses encarcelados. La orden ejecutiva declaró una emergencia nacional por la toma de rehenes y la detención injusta de ciudadanos estadounidenses.

Pero algunas familias con parientes encarcelados en el extranjero han dicho que la orden ejecutiva no va lo suficientemente lejos y quieren ver un compromiso de mayor nivel por parte de la Casa Blanca para ayudar a que sus seres queridos sean liberados, incluidos intercambios de prisioneros y visitas de funcionarios de alto nivel.