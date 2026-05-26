"No es solo una dictadura": Mario Díaz-Balart acusa a Cuba de socavar a Estados Unidos

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart publicó en X una contundente declaración en la que acusó al régimen cubano de ser mucho más que una dictadura represiva: un adversario hostil que trabaja activamente para infiltrarse en instituciones estadounidenses y manipular la formulación de políticas en Washington.

"Otro recordatorio perturbador de que el régimen de Castro no es simplemente una dictadura que oprime al pueblo cubano, sino un adversario hostil, a solo 90 millas de nuestras costas, que trabaja activamente para socavar los intereses de seguridad nacional de EE.UU. infiltrándose en instituciones estadounidenses e influyendo en la formulación de políticas de EE.UU.", escribió.

El legislador compartió la noticia de Fox de que las autoridades federales estadounidenses están investigando a un diplomático cubano por una presunta operación de influencia a favor del régimen.

Este martes, Fox News Digital reveló el caso del diplomático cubano David Ramírez Álvarez, Segundo Secretario de la Embajada de Cuba en Washington D.C., quien presuntamente coordinaba una campaña de influencia extranjera maligna en suelo estadounidense.

Un video lo muestra hablando por Internet en un salón sindical de California, informando a activistas estadounidenses sobre legislación del Congreso, objetivos de cabildeo y esfuerzos de organización nacional para presionar a legisladores en favor de La Habana.

"Lo que puedo hacer es darles una actualización de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso, cuáles son las acciones legislativas que se están impulsando en este momento", dice el funcionario.

Los investigadores examinan si estas actividades violan la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938, cuyo incumplimiento intencional puede acarrear responsabilidad penal.

El caso de Ramírez Álvarez se enmarca en una ofensiva legal más amplia.

El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro ya examinan a 145 organizaciones sin fines de lucro pro-Cuba con ingresos conjuntos de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales, entre ellas CODEPINK, People's Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.

El empresario tecnológico Neville Roy Singham, radicado en Shanghái, habría canalizado entre 278 y 285 millones de dólares a esa red desde 2017.

El detonante inmediato de toda esta ofensiva fue la imputación formal de Raúl Castro el 20 de mayo por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que mató a cuatro cubanoamericanos.

Los investigadores detectaron que apenas nueve minutos después del anuncio del fiscal general Todd Blanche ya estaba activa una red de respuesta rápida nacional para movilizar apoyo al régimen, coordinación que consideran un posible indicador de dirección extranjera.

Los investigadores también revisan los vínculos del diplomático con el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), que documentos desclasificados de la CIA describen como "diseñado para organizar en los países extranjeros asociaciones que respondan a la dirección de La Habana".

En su publicación, Díaz-Balart elogió a la administración Trump por su respuesta: "El presidente Trump y el secretario Rubio comprenden claramente la amenaza que representa el régimen de Castro y han sido audaces y decisivos al confrontar su influencia maligna y defender la seguridad nacional de América".

Esta postura se inscribe en una política de máxima presión que incluye la declaración de emergencia nacional sobre Cuba firmada por Trump el 29 de enero de 2026, las sanciones contra GAESA anunciadas por Marco Rubio el 7 de mayo, y la confirmación del secretario de Defensa Pete Hegseth ante el Congreso de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional, vinculándola con el uso de puertos por embarcaciones rusas y cooperación con Rusia y China.

La Embajada de Cuba en Washington rechazó las acusaciones sobre Ramírez Álvarez y afirmó que sus diplomáticos actúan conforme al artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El régimen, por su parte, respondió a las declaraciones de Hegseth con un escueto: "Cuba no amenaza".