EE.UU. acumula más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba

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Aeronaves militares estadounidenses han acumulado más de 150 horas de vuelos de vigilancia e inteligencia alrededor de Cuba desde el 4 de febrero de 2026, según un reportaje del Wall Street Journal (WSJ) con mapas de rastreo publicado el pasado viernes.

Los datos de posición de vuelo disponibles permiten rastrear más de 20 misiones de reconocimiento, la mayoría despegando desde una estación naval en Jacksonville, Florida.

Las aeronaves empleadas incluyen el avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, el avión de inteligencia de señales RC-135V Rivet Joint y el dron de gran altitud MQ-4C Triton, el mismo que ya había sobrevolado la costa sur de Cuba en abril a unos 49,000 pies de altitud, pasando cerca de Pinar del Río, Santiago de Cuba y La Habana.

Algunos vuelos se realizaron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana, dentro del rango para recopilar inteligencia, y se concentran principalmente en las zonas de La Habana y Santiago de Cuba.

El WSJ enmarca estas operaciones en el contexto de la presión creciente de la administración Trump sobre el régimen cubano, citando dos elementos clave: la sugerencia de Trump de montar una «toma amistosa» de Cuba y el reciente procesamiento federal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, cargos desclasificados el 20 de mayo.

Lo que más llama la atención a los expertos no es la frecuencia de los vuelos, sino su visibilidad deliberada.

El excomandante naval José Adán Gutiérrez explicó al New York Times: «Cuando preparamos operaciones, operamos completamente en la oscuridad, no encendemos el radar para anunciar nuestra llegada. El hecho de que estos vuelos se hayan hecho públicos deliberadamente indica básicamente que hay un mensaje».

Brian Latell, ex analista de la CIA para Cuba, afirmó no recordar tal despliegue de reconocimiento ni siquiera durante la Guerra Fría.

Un funcionario militar estadounidense aclaró al New York Times que, a diferencia de lo ocurrido antes de la operación en Venezuela que capturó a Maduro, estos vuelos buscan reforzar la presión política y económica, no presagiar una operación militar.

Sin embargo, el patrón es idéntico al que precedió tanto a esa operación en Venezuela como a ataques de inteligencia previos a acciones conjuntas con Israel contra Irán, lo que mantiene la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Washington.

La respuesta del régimen cubano ha sido de rechazo institucional. El viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío calificó la situación de «estrategia de comunicaciones calculada a sangre fría» y advirtió que quienes participen serían «cómplices del eventual baño de sangre».

El pasado viernes, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba publicó una infografía reivindicando soberanía aérea absoluta e invocando el Artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944.

Los vuelos se producen en el marco de la escalada más intensa entre EE.UU. y Cuba desde la Crisis de los Misiles de 1962: la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, bloqueó envíos de petróleo a la isla desde febrero —lo que ha generado apagones de hasta 30 horas diarias— y desplegó el grupo de combate del USS Nimitz en el Caribe el 20 de mayo en el marco del ejercicio Southern Seas 2026, con un costo estimado de 3,000 millones de dólares.

Renee Novakoff, ex subdirectora de Inteligencia de Defensa, resumió así la situación al New York Times: «Normalmente no hacemos muchas de las cosas que están haciendo. Por eso esto es un gran problema».