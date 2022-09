Identifican a 4 represores responsables del abuso policial en CEPEM

Las identidades de 4 de los represores responsables del abuso policial contra los residentes en la comunidad CEPEM fueron hechas públicas por el proyecto independiente Represores de Cuba.

Lo represores responsables de la violencia contra los pobladores de este asentamiento informal en la provincia de Artemisa son, según dijo a Radio Televisión Martí Rolando Cartaya, responsable de este proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, el coronel del Ministerio del Interior Aldo Valdés Quijano, la secretaria del Partido Comunista en esa provincia Gladys Martínez, el teniente coronel de la PNR Tomás Alfonso Valdés y el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Artemis Adrián González Oliva.

“Tenemos al primer coronel Aldo Valdés Quijano, que ya lo teníamos porque habíamos hecho un mapa de todos los jefes o delegados del Ministerio del Interior [MININT] en todas las provincias de Cuba y del municipio Isla de la Juventud. Este señor, según uno de los testimoniantes, fue el que dio la orden de reprimir. Es el único coronel que estaba ahí. Se le ve en los videos en varias ocasiones. Nosotros tenemos fotos fijas en las que aparece él con sus grados: 4 estrellas en la solapa. Es el jefe del MININT en la provincia de Artemisa”, indicó Cartaya sobre uno de los represores.

En el caso de la funcionaria Gladys Martínez, Cartaya precisó que “esta señora estuvo en esa reunión en la que habló este líder nato del grupo del CEPEM. Ella no hizo nada por impedir la represión, ni pedir que se investigara”.

El tercero de los represores identificados Adrián González Oliva, es el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Artemisa y, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por Represores de Cuba, “está a cargo de todas las operaciones de investigación de quienes participaron, desde el punto de vista del pueblo, en esta refriega con las tropas represivas, los arrestos y los interrogatorios”

El último de los represores, el teniente coronel de la PNR Tomás Alfonso Valdés, estuvo en la reunión donde el líder espontáneo de la comunidad habló con las autoridades, y para el investigador Cartaya, “es corresponsable de la represión”.

Sobre el trabajo que realiza su proyecto con relación a este suceso, Cartaya explicó que están trabajando “intensamente, para tener lo antes posible los expedientes de estas personas que han participado en la represión y ahora lo estamos haciendo con este caserío irregular de El CEPEN, donde se desplegó una terrible represión con perros, tonfas, spray irritante y hasta había Boinas negras que iban con armas largas”.

El pasado 29 de agosto, decenas de residentes del CEPEM, este asentamiento ilegal en Playa Baracoa, en el municipio Bauta, provincia de Artemisa, fueron violentamente reprimidos por la Policía y por miembros de la Brigadas Especiales que intentaron impedir una salida ilegal del país en una o varias embarcaciones.

Como consecuencia del incidente hubo “varios lesionados” y cuatro arrestados.

Imágenes difundidas en las redes sociales documentaron los momentos de tensión que vivieron los pobladores de CEPEM cuando fueron golpeados sin miramiento alguno por miembros de las fuerzas represivas del régimen, que se presentaron en el lugar hasta con perros e indumentaria antidisturbios.

Además, en ese suceso también se volvió viral el elocuente discurso de uno de los residentes de esa comunidad que, durante una reunión informal con las autoridades, capturó el sentir colectivo e instó a detener la represión.

“Si no nos quieren porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisas, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos por nuestras vidas lo que nosotros queramos”, dijo el vecino que fungió como portavoz del grupo.

“No nos cuiden tanto y permítannos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas. Nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentran un artefacto hay 15 mil, 30 mil pesos de cada familia unida para podernos ir”, añadió el ciudadano en referencia a las balsas utilizadas para salir del país.

Luego de las protestas, fue recogido por el medio independiente ADN Cuba testimonios de vecinos que corroboraron la fuerte violencia policial que se ejerció contra la protesta pacífica.

Un vecino recordó que a pesar de ser una protesta pacífica un coronel del MININT dio la orden de reprimir al pueblo con golpes y perros.

Otra joven dijo que salió a la calle para reclamar sus derechos como ciudadana cubana “y parece que eso les molestó”.

También, según los testimonios, las autoridades, usaron spray antidisturbios, que afectaron incluso a menores de edad y provocaron lesiones en varias partes de la cara a más de una persona.