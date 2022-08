Policía reprime a pobladores de asentamiento en Playa Baracoa que se quieren ir del país en balsa

Decenas de residentes en "Sepen", un asentamiento ilegal en Playa Baracoa, en el municipio Bauta, provincia de Artemisa, fueron violentamente reprimidos este lunes por la Policía y por miembros de la Brigadas Especiales que intentaron impedir una salida ilegal del país en una o varias embarcaciones.

"La dictadura cubana prohíbe y reprime a pobladores de Sepen, Baracoa, porque se quieren ir del país. Los quieren pasando hambre y necesidades", escribió en Twitter el activista y refugido político Albert Fonse, que compartió sobrecogedoras imágenes del violento acto represivo.

La misma fuente indicó que como consecuencia del incidente hubo "varios lesionados" y cuatro arrestados.

Las imágenes revelan los momentos de tensión que vivieron los pobladores de Sepen cuando fueron golpeados sin miramiento alguno por miembros de las fuerzas represivas del régimen, que se presentaron en el lugar hasta con perros e indumentaria antidisturbios.

"Si no nos quieren porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisas, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos por nuestras vidas lo que nosotros queramos", dijo un vecino que fungió como portavoz del grupo.

"No nos cuiden tanto y permítannos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas. Nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentran un artefacto hay 15 mil, 30 mil pesos de cada familia unida para podernos ir", añadió el ciudadano en referencia a las balsas utilizadas para salir del país.

"No queremos hacerle la contra a ustedes. No queremos que vengan estas personas a agredirnos y nosotros tener que tener esta respuesta", dijo también el cubano, cuyo elocuente discurso ha recibido decenas de comentarios de aprobación en redes sociales

"A fin de cuentas ustedes ya no nos pueden cuidar porque ya no tienen cómo. No tenemos cómo ir a comprar un vaso de leche, porque es en divisa, no tenemos cómo comprarnos un par de zapatos porque es en divisas. Simplemente es mi sentir y pienso que es compatible con el de muchas personas aquí", dijo tambien antes de ser aplaudido por los vecinos, en medio del silencio sepulcral de las autoridades presentes.

"No quieran que nosotros pensemos como ustedes. No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa porque lo que deberían hacernos es ponernos una medalla. Gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vida. Lo que deberían hacer es un monumento a los balseros, a los que quieren irse", concluyó el vecino, que dijo ser padre de una niña de ocho meses.

Desde hace varios meses el éxodo de cubanos que abandonan la isla hacia Estados Unidos se ha disparado, tanto a través de rutas migratorias por países de Centroamérica como por vía marítima en precarias embarcaciones.

Ya suman 4,822 los balseros interceptados por la Guardia Costera en el actual año fiscal, comenzado el 1 de octubre de 2021.

La entrada de cubanos por puntos fronterizos de EE.UU. experimentó un nuevo pico de 177,848 registrados con solicitud de refugio político al finalizar julio, según cifras oficiales.

La realidad ha superado las predicciones de expertos y de las propias autoridades, que anticiparon la entrada ilegal de más de 150 mil inmigrantes cubanos al término del FY2022.