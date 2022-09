Ana de Armas practicó 3 horas diarias para acercarse al acento de Marilyn Monroe

Ana de Armas con el director Andrew Dominik durante el rodaje de Blonde Foto © Instagram / Ana de Armas

La actriz cubana Ana de Armas reveló que practicó tres horas al día con un entrenador vocal para perfeccionar su acento para Blonde, el filme donde interpreta a Marilyn Monroe.

“Se trataba de observar sus expresiones faciales, su boca, la redondez de sus labios, cómo mostraba sus dientes inferiores y por qué las ‘o’ eran así. La voz de alguien es más que un acento concreto. Dice mucho más de una persona”, declaró De Armas a LA Times sobre las particularidades del entrenamiento que atravesó para acercarse a las inflexiones de Monroe.

Para añadirle más dificultad al asunto, De Armas contó cómo llevaba a cabo este entrenamiento mientras hacía jornadas de 12 horas en el set de Knives Out, que fue estrenado en 2019.

De Armas también dijo que llegó a creer que las afectaciones vocales de Monroe eran una manifestación de sus necesidades y angustias emocionales.

Hace unas semanas, la estrella cubana de 34 años había comentado que le tardó nueve meses alcanzar el acento de Monroe.

“Solo me tomó nueve meses de entrenamiento de dialecto, y práctica, y algunas sesiones de ADR [regrabar el diálogo después de la filmación]”, dijo De Armas a The Times of London.

“Fue una gran tortura, muy agotadora. Mi cerebro estaba frito”, añadió.

Blonde será estrenada el próximo 8 de septiembre y, tras la difusión del tráiler a inicios de agosto, las críticas se cebaron con el acento de la cubana.

Sin embargo, la actriz también recibió el apoyo de muchos, entre ellos, Brad Pitt. La estrella de Hollywood, quien es además el productor del filme, no dudó en elogiar a Ana de Armas por su interpretación.

Durante una entrevista para Entertainment Tonight en la alfombra roja del estreno de su más reciente película, Bullet Train, Brad Pitt respondió a las críticas sobre el acento cubano de la protagonista de Blonde.

“Ella lo hace fenomenal”, aseguró el actor, reconociendo además que gracias a ella el proyecto pudo concretarse.

“Es un vestido difícil de llenar”, añadió refiriéndose al hecho de interpretar nada más y nada menos que a Marilyn Monroe.

El protagonista de Troya añadió que estuvieron 10 años preparando esta película y “no fue hasta que encontramos a Ana que pudimos llevarlo a cabo".

Otros que han salido en defensa de la actriz cubana son lo herederos de Monroe. Nick Woodhouse, presidente y director de marketing de Authentic Brands Group, que posee el patrimonio de Monroe, dijo a TMZ que “Ana ha capturado ingeniosamente la esencia de la voz de Marilyn”.

Según Woodhouse, “ella era conocida por su respiración, que en realidad era una táctica que le enseñó un terapeuta durante su infancia, para ayudarla a superar un tartamudeo"; a su juicio el acento no es un inconveniente para interpretar a Monroe.

“Marilyn ha servido como musa e inspiración para los fanáticos de todos los géneros, todas las etnias y todos los ámbitos de la vida, y su influencia solo continuará. No hay reglas cuando se trata de cómo un artista puede rendir homenaje a su legado”, aseguró el heredero.

Por su parte, Marc Rosen, presidente de entretenimiento de Authentic Brands Group (ABG), propietario de Marilyn Monroe Estate, dijo en un comunicado reproducido por Variety que “cualquier actor que asuma ese papel sabe que tiene grandes zapatos que llenar”.

No obstante, Rosen añadió que “basado solo en el tráiler, parece que Ana fue una gran elección de casting, ya que captura el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. ¡No podemos esperar a ver la película en su totalidad!”.

En 2017, tras su éxito en Blade Runner, De Armas habló sobre las dificultades que tuvo para encontrar trabajo en Hollywood debido al acento latino y los encasillamientos.

“La gente solo sabe todos los 'síes', pero he oído muchos 'noes'. Cuando hice la prueba para Blade Runner estaba en un momento en que no me salía nada, por el tema del acento, que eres cubana pero no pareces cubana… Después de la tercera prueba con Denis y Ryan tardaron en llamarme y yo estaba convencida de que me iban a decir que no por las mismas razones que llevaba oyendo meses”, afirmó.

“Para mí fue totalmente inesperado haber roto esa barrera con esta película porque normalmente te dan la oportunidad de ser tú misma en una más pequeñita, pero con una película así que te digan 'te queremos como eres, está bien que seas así, que tengas acento' para mí fue muy loco. No me lo creía”, confesó.

