"¿Pobrecita por qué?": la respuesta viral de una influencer cubana que triunfa en Miami

Ver más

La actriz e influencer cubana Eileen Morales, conocida como La Cubana de TikTok (@lacubanatiktok), volvió a generar un amplio debate en redes tras publicar un video que acumula más de 1.3 millones de 'me gusta' y más de 35.000 comentarios. La creadora respondió a un seguidor que la llamó “pobre mujer por venir de Cuba”, con un mensaje sobre esfuerzo, libertad y superación en el exilio.

"¿Pobrecita por qué?", comenzó diciendo Morales en su video, mirando directamente a la cámara. "¿Porque vengo de Cuba, un país en dictadura con hambre, miseria y necesidad? ¿Que llegué a los Estados Unidos hace apenas solo cuatro años y me compré una propiedad casi de un millón de dólares que tiene dos casas, una para rentar, sacarle dinero y otra para vivir? ¿Que tengo dos empresas, que soy influencer en Miami, que ayudo a los negocios a crecer?".

La influencer continuó con orgullo: "Porque me compré el auto deportivo que a mí me gusta manejar, porque voy a mi trabajo a hacer videos en un auto que disfruto acelerar por las calles de Miami, porque ahora me compré una moto que me gusta, es decir, todo lo que quiero lo tengo. 'Ay pobrecita, porque vino de Cuba', no. Pobrecitos los que nacen en países con oportunidades, pobrecitos los que nacen en países libres y no aprovechan las oportunidades".

Morales recordó que al llegar a Estados Unidos enfrentó críticas de su entorno cercano: "Hasta mi propia familia y gente que conozco me criticaba. Me decían ‘ay, tú estás loca, no hagas esto, no hagas videos, estás perdiendo el tiempo’. Y les pasé así por adelante", relató. También señaló que le dijeron que solo podría comprar una casa en Homestead, pero respondió con hechos: "Me la compré en Coral Gables porque yo cierro, porque yo soy dura, porque vine aquí a salir adelante".

Entre risas, cerró su mensaje con una frase que muchos usuarios repitieron en los comentarios: "Le callé la boca a todo el mundo, a gente que nacieron aquí, les doy trabajo, les pago. La voz soy yo, la jefa y la patrona soy yo, porque yo no vine a jugar".

El video desató una oleada de reacciones. Algunos usuarios celebraron su historia: “Eso es hablar con hechos, no con quejas”; “Ejemplo de mujer cubana trabajadora, sin victimismo”; “Me hiciste llorar, llegué sin nada y hoy tengo mi negocio, gracias por recordarnos que sí se puede”. Otros fueron más críticos: “Demasiada arrogancia, el éxito no se mide por dinero”, o “El mensaje es bueno, pero sin humildad se pierde”. También aparecieron comentarios humorísticos y reflexiones sobre la vida del emigrante: “Yo llevo seis años aquí y todavía pago renta, pero la entiendo. Cada quien tiene su historia”.

Lo más leído hoy:

La publicación refuerza el discurso que Morales ha mantenido en los últimos años, centrado en denunciar la realidad cubana y reivindicar el esfuerzo individual. En ocasiones anteriores, ha criticado la manipulación de la imagen del país, como cuando afirmó que “un refrigerador lleno no representa a un pueblo” , o cuando señaló que “todo ese dinero del turismo se lo embolsilla el gobierno y no ayuda al pueblo” . También ha cuestionado a quienes minimizan la crisis en la isla, recordando que “en Cuba es ilegal hasta pescar, y si matas una vaca te meten preso peor que a un violador” .

Morales ha compartido además su propio proceso de crecimiento en Estados Unidos. En 2024 mostró el pequeño efficiency donde vivía en Miami, explicando que prefería pagar menos para ahorrar. “De aquí me voy para la casa propia”, dijo entonces en el video en el que hizo un recorrido por su vivienda, recogido en otra de sus publicaciones virales . Su reciente mensaje en TikTok confirma que cumplió esa meta.

Con su video más reciente, Eileen Morales reafirma su convicción de que la libertad y el trabajo pueden transformar vidas. Sin victimismo ni concesiones, dejó claro su punto de vista: “Pobrecitos los que nacen en países libres y no aprovechan las oportunidades”.