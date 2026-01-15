Actriz María Teresa Pina estalla contra el régimen cubano y sus cómplices: "Están acabando con un pueblo de manera cínica y cruel"

Ver más

La reconocida actriz María Teresa Pina, residente hace años en Estados Unidos, lanzó una contundente declaración sobre la realidad que vive Cuba, al denunciar lo que considera un proceso sistemático de destrucción humana, social y cultural que ha marcado a generaciones completas de cubanos.

Sus palabras, ofrecidas en una entrevista al espacio "La Familia Cubana", retratan un país que ha sido llevado a un deterioro profundo cuyas secuelas no terminan ni siquiera con la emigración.

"Están acabando con un pueblo de manera cínica y cruel. Me parece muy terrible que el mundo entero conozca de eso y esté callado", afirmó.

Pina describió la situación de la Isla como un proceso lento pero constante de desgaste humano, en el que las personas han sido despojadas progresivamente de su capacidad de realización personal, de su identidad social y de su proyección de futuro.

Para la actriz, no se trata únicamente de carencias materiales, sino de un daño más hondo que ha penetrado en la forma de pensar, de relacionarse y de vivir de millones de cubanos.

Esas secuelas, provocadas por décadas de precariedad, control y mentiras no se borran con el hecho de irte a otro país, aunque tengan libertad y buenas condiciones de vida.

En su experiencia, muchos cubanos que emigran cargan consigo patrones de conducta, miedos, dependencias y resignaciones que les impiden adaptarse plenamente a sociedades que les ofrecen otras oportunidades.

"Las personas que tienen ese daño van a vivir mientras vivan con ese daño. De hecho, hay muchas personas aquí con ese mismo daño, que llegan aquí y no son capaces de adaptarse a la sociedad que los está acogiendo. Porque el daño que tienen es tan fuerte que quieren tener eso mismo que tienen allá, con todo lo que hay acá", detalló.

La artista lamentó que una realidad ampliamente conocida fuera de Cuba continúe rodeada de silencio, tanto a nivel internacional como dentro del propio país.

Criticó especialmente que figuras y ciudadanos que conocen de primera mano esa situación opten por no pronunciarse, contribuyendo así a la normalización de un deterioro que, a su juicio, afecta la dignidad y la esencia misma del pueblo.

"Me parece terrible que en Cuba personas que hacen esto mismo estén callados. Entiendo su silencio, pero si no vas a decir nada, ¡vete! ¡No quieras aparecer! Pero lo que está pasando en Cuba es terrible. Y cubano que se respete tiene que sentir un dolor y una ira con que estén matando a tu pueblo poquito a poco", recalcó.

María Teresa Pina es una figura ampliamente conocida por el público cubano por sus actuaciones en telenovelas como "El eco de las piedras", "A pesar de todo" y "El balcón de los helechos", producciones que marcaron la televisión nacional durante años.

Su trayectoria le ha otorgado una voz reconocida tanto dentro como fuera de la Isla.

En noviembre de 2023, retomó su carrera televisiva en Miami junto al actor Armando Tomey en la serie "Crimen en Miami", producida por Pronyr TV.

En un episodio, ambos interpretaron a un matrimonio cubano que se enfrentaba a las consecuencias de involucrarse en un negocio dependiente de la influencia de un exfuncionario del aparato de seguridad del gobierno cubano, una trama que reflejaba tensiones familiares y dilemas éticos vinculados al poder y la corrupción.

La contundencia de sus declaraciones no solo la sitúa como una artista que opina, sino como una voz que denuncia el costo humano de un sistema que, según su experiencia y convicción, ha dejado marcas profundas y duraderas en la vida de millones de cubanos.