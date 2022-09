Natti Natasha se reencuentra con Romeo Santos en fiesta de su álbum: Así fue el sexy look con el que se robó las miradas

Y llegó el álbum que todos los amantes de la bachata estaban esperando. El pasado 1 de septiembre Romeo Santos lanzó Fórmula Vol.3 y para celebrarlo, preparó una gran fiesta en la ciudad de Miami en la que estuvo rodeado de muchos artistas, entre los que no faltaron sus colegas Prince Royce o Natti Natasha.

La cantante dominicana no se perdió la fiesta de presentación de álbum de su amigo Romeo Santos y asistió al evento celebrado en la Mansión Versace vestida con un sexy minivestido negro con una gran apertura en la espalda. Un look con el que se robó todas las miradas. ¡Y no es para menos!

En las imágenes que compartió La Dura de las Duras y otras cuentas de fans, se puede ver el ardiente estilismo que llevó. Un vestido negro que combinó con unos altos tacones y una cadena en el cuello.

Durante la fiesta, la intérprete de "Las Nenas" tuvo la ocasión de compartir con otros colegas y personas de la industria, pero sin duda uno de los momentos más especiales fue su reencuentro con el Rey de la Bachata. De ese saludo y caluroso abrazo que se dieron nos quiso hacer cómplice la propia Natti Natasha, que a pesar de no estar atravesando su mejor momento a nivel personal, no pierde la sonrisa.

¿Colaboración en camino?

Para nadie es un secreto que Natti Natasha y Romeo Santos tienen una gran relación tanto personal como profesional. Y después de haber colaborado juntos en el pasado, podría haber una nueva canción en camino juntos por lo que dejó entrever Raphy Pina.

El productor puertorriqueño, que se encuentra actualmente cumpliendo condena en prisión, colgó en su Instagram el vídeo del reencuentro entre su prometida y el cantante para desatar rumores de colaboración...

"Felicidades a Romeo Santos, mi artista favorito, por su gran disco #LaFormula3, lo voy a tener en repeat aquí también. Muchas bendiciones. Gracias siempre por tu apoyo, ser parte de la familia y por la sorpresa que se avecina", reza el pie del vídeo.

¿Se avecina una canción de Natti Natasha y Romeo Santos? De ser así, no sería la primera, ya que ambos trabajaron juntos en el remix de "La mejor versión de mí".

