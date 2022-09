Preso político Virgilio Mantilla denuncia condiciones infrahumanas en cárcel de Camagüey

Virgilio Mantilla Foto © Facebook / Virgilio Mantilla

El preso político Virgilio Mantilla Arango denunció las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en la prisión Kilo 7 de Camagüey.

“Llevamos 5 días que la turbina de la prisión se rompió y el agua la están trayendo en una pipa, a todos los destacamentos, para tomar y para lavarnos. Esta es la situación que tenemos. Los reclusos tienen que mandar a buscar a su casa todo: los trapeadores, las frazadas, todos esos utensilios para poder tener la prisión limpia porque aquí no dan nada”, dijo el opositor en un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Mantilla, quien cumple desde 2021 una condena de tres años, también se refirió a la calidad de la comida en prisión.

“Por otro lado, la comida es pésima. Mala, poquito. A veces nos pasamos una semana con una croquetica de plato fuerte, revoltillo de huevo que lo hacen revuelto con agua. Una pasta que no se sabe ni qué es lo que es, parece vómito de perro”, comentó

El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos denunció además que la Seguridad del Estado que manipula a los presos violentos para que “busquen problemas con uno”.

Pese a eso, el preso político dice no tener miedo a nadie y que aun en prisión defiende sus ideas “y las voy a seguir defendiendo de la misma manera en que las defendió José Martí, Maceo o Ignacio Agramonte: con la vida. Porque es lo que yo siento. Soy amante de mi patria, de mi pueblo y de la libertad”.

En otro audio difundido por la misma organización, Mantilla dijo haber podido superar los problemas de salud que arrastraba desde 2021, luego de su huelga de hambre, el contagio por dos veces de Covid-19 (por el que el preso culpa a las autoridades) y su reclusión en una celda de castigo durante varias semanas.

En 2021, debido a su activismo y su oposición al régimen cubano, Mantilla pasó la mayor parte del tiempo e prisión.

El 4 de julio de ese año, tras 7 meses de privación de libertad como escarmiento por su apoyo al Movimiento San Isidro y por repartir volantes con el Manifiesto del 10 de Octubre de 1868, el opositor fue condenado nuevamente a 9 meses de cárcel por el presunto delito de “desacato”, luego de manifestarse pacíficamente en el poblado camagüeyano de Céspedes.

Finalmente, el 21 de octubre, se le notificó la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Camagüey de 3 años y 3 meses de privación de libertad por el delito de “daños a la propiedad”, del cual lo acusaron por poner carteles contra el gobierno en la vía pública.

Mantilla Arango escribió en la fachada de una vivienda particular del reparto La Caridad la frase “Comunismo No, Martí Sí”, sin embargo, el inquilino del domicilio aseguró durante el juicio que no se sentía dañado por el escrito ni necesitaba una compensación económica.

Jesús Pino Argilagos, padrastro del opositor cubano, explicó que la casa es de unos vecinos que se encuentran en Estados Unidos, y el actual inquilino solo cuida la vivienda, pero este jamás presentó una queja contra Mantilla Arango y se encargó de pintar la pared.

La sentencia fue ratificada en el juicio de casación a mediados de diciembre de 2021.

Un mes antes, el líder de Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos protagonizó una huelga de hambre desde la cárcel Cerámica Roja poco antes de solicitar una revisión de su caso; por ese motivo su salud se deterioró y fue necesario hospitalizarlo para suministrarle sueros y atención médica.