Denuncian deterioro físico y mental de joven camagüeyana presa por el 11J

La joven manifestante del 11J, Reyna Yacnara Barreto Batista Foto © Facebook / Nara Yak

La joven cubana Reyna Yacnara Barreto Batista, condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las históricas protestas del 11j en Camagüey, sufre deterioro físico y mental en prisión, según denunciaron fuentes cercanas a la joven.

“A casi seis meses de estar cumpliendo injusta condena mi hermana Reyna Yacnara Barreto Batista se encuentra en un estado físico y mental deteriorado”, denunció este martes en sus redes sociales el hermano y joven activista cubano Hansel Oms Batista, acusando al régimen totalitario comunista del sufrimiento injusto de la joven.

Barreto Batista, una muchacha menuda y delgada de 21 años a la que un oficial no tuvo reparos en agredir violentamente durante las protestas antigubernamentales -incidente que quedó registrado en video- representa a esa generación cuya percepción de la realidad supera las huellas del adoctrinamiento que sufren los jóvenes cubanos.

“Reyna Yacnara Barreto Batista, la mujer más joven juzgada en Camagüey por el 11J, ingresó al centro penitenciario para mujeres conocido como ‘Granja 5’. Con solo 21 años, deberá cumplir una condena de cuatro años de trabajo correccional con internamiento. ¿La razón? Haber participado en la manifestación antigubernamental del 11 de julio de 2021 en las calles de Camagüey y responder a la agresión que le provocó un uniformado”, indicó el 10 de marzo el medio independiente La Hora de Cuba, justo el día en que la joven ingresó en prisión.

La sentencia, calificada de “absurda” por la joven, se conoció el 25 de octubre. La pena impuesta fue inferior a la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por los delitos de atentado y alteración del orden público.

"No vale de nada quedarse callada. No vale nada afrontar una condena por gusto. Si hice algo la afronto, pero por gusto, no. Por defenderme de un golpe de tres hombres, no", declaró en entrevista concedida al citado medio.

Según el relato de la joven, el 11 de julio la manifestación transcurrió sin problemas hasta llegar a la calle Avellaneda, donde la multitud se encontró con un cordón policial que la esperaba. Allí se produjo el primer incidente violento, cuando un agente, sin motivo alguno, golpeó a un señor y lo tiró al suelo. En ese momento, casi sin darse ella cuenta, un policía le dio un piñazo en el brazo.

"Ellos dicen que yo soy una amenaza para el pueblo, que yo soy una amenaza para la sociedad. ¿Cómo yo voy a ser una amenaza para la sociedad, si yo lo único que hice fue defenderme? Entonces, ¿por qué esta condena? Me están arrebatando cuatro años de mi juventud por gusto", subrayó en marzo la joven.

Este martes, cuando se acercan los seis meses de injusto encarcelamiento de la joven, su hermano denunció al régimen cubano por la represión ejercida contra manifestantes pacíficos. “Ustedes son los que deberían estar tras las rejas, mal nacidos, destruyen nuestra patria, a las personas y todo a su paso”, señaló.

“Ya nadie los quiere y van a pagar tanto sufrimiento que han causado en la familia cubana. Cosecharán lo que llevan sembrando durante décadas. ¡Libertad para Reyna y todos los presos políticos! Abajo la dictadura cubana creadora de miseria humana y material. Cuba es de todos los cubanos. Abajo el maldito partido comunista de Cuba”, exclamó el joven indignado por el atropello contra su joven hermana y todos los presos políticos de la dictadura.